Кров та наркотики. Як у бразильських в'язницях між собою воюють члени картелів

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З початку січня в тюрмі Alcacuz біля міста Натал на північному сході Бразилії тривають зіткнення між членами двох ворогуючих угруповань

Внаслідок ескалації конфлікту між First Capital Command з Сан-Паулу і Red Command з Ріо-де-Жанейро було вбито кілька десятків членів наркокартелів. Угруповання співіснували протягом двох десятків років, але півроку тому їхні шляхи перетнулися.

Експерти побоюються, що насильство може перекинутися зі стін пенітенціарної установи на міські вулиці. Президент країни Мішел Темер санкціонував введення в регіон армійських сил. За даними місцевих чиновників, на даний момент після спецоперації ситуація в тюрмі перебуває під контролем, у камерах провели обшуки.

Джерело: Газета.Ру