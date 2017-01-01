Культурна революція та геодонізм. Як в 1960-х роках виглядав Лондон
- Сьогодні, 13:52
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Лондон 1960-х - це час гедонізму, оптимізму, культурної і соціальної революції
У 1960-х роках за британською столицею закріпився новий титул.
Місто стали називати не інакше як «свінгуючий» Лондон.
Саме тоді виникло молодіжно-орієнтоване явище, що робить особливий акцент на всьому сучасному і новому.
Лондон 1960-х - це час гедонізму, оптимізму, культурної і соціальної революції.
У цьому фотоогляді найцікавіші фотографії з британської столиці.
Культурна революція та геодонізм. Як в 1960-х роках виглядав Лондон:
Джерело: telegraf.com.ua