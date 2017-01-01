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Лондон 1960-х - це час гедонізму, оптимізму, культурної і соціальної революції

У 1960-х роках за британською столицею закріпився новий титул.

Місто стали називати не інакше як «свінгуючий» Лондон.

Саме тоді виникло молодіжно-орієнтоване явище, що робить особливий акцент на всьому сучасному і новому.

Лондон 1960-х - це час гедонізму, оптимізму, культурної і соціальної революції.

У цьому фотоогляді найцікавіші фотографії з британської столиці.

Культурна революція та геодонізм. Як в 1960-х роках виглядав Лондон:

Джерело: telegraf.com.ua