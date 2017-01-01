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    Культурна революція та геодонізм. Як в 1960-х роках виглядав Лондон

    • Сьогодні, 13:52
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    Лондон 1960-х - це час гедонізму, оптимізму, культурної і соціальної революції

    У 1960-х роках за британською столицею закріпився новий титул.

    Місто стали називати не інакше як «свінгуючий» Лондон.

    Саме тоді виникло молодіжно-орієнтоване явище, що робить особливий акцент на всьому сучасному і новому.

    Лондон 1960-х - це час гедонізму, оптимізму, культурної і соціальної революції.

    У цьому фотоогляді найцікавіші фотографії з британської столиці.

    Культурна революція та геодонізм. Як в 1960-х роках виглядав Лондон:

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    Культурна революція та геодонізм. Як в 1960-х роках виглядав Лондон
    Культурна революція та геодонізм. Як в 1960-х роках виглядав Лондон
    Культурна революція та геодонізм. Як в 1960-х роках виглядав Лондон
    Культурна революція та геодонізм. Як в 1960-х роках виглядав Лондон
    Культурна революція та геодонізм. Як в 1960-х роках виглядав Лондон
    Культурна революція та геодонізм. Як в 1960-х роках виглядав Лондон
    Культурна революція та геодонізм. Як в 1960-х роках виглядав Лондон
    Культурна революція та геодонізм. Як в 1960-х роках виглядав Лондон
    Культурна революція та геодонізм. Як в 1960-х роках виглядав Лондон
    Культурна революція та геодонізм. Як в 1960-х роках виглядав Лондон
    Культурна революція та геодонізм. Як в 1960-х роках виглядав Лондон
    Культурна революція та геодонізм. Як в 1960-х роках виглядав Лондон
    Культурна революція та геодонізм. Як в 1960-х роках виглядав Лондон
    Культурна революція та геодонізм. Як в 1960-х роках виглядав Лондон
    Культурна революція та геодонізм. Як в 1960-х роках виглядав Лондон
    Культурна революція та геодонізм. Як в 1960-х роках виглядав Лондон
    Культурна революція та геодонізм. Як в 1960-х роках виглядав Лондон
    Культурна революція та геодонізм. Як в 1960-х роках виглядав Лондон
    Культурна революція та геодонізм. Як в 1960-х роках виглядав Лондон

    Джерело: telegraf.com.ua

    історія Великобританія
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