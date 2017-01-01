Легендарна перемога «Барселони» над ПСЖ. Найяскравіші фотографії гри

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У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Барселона» перемогла «Парі Сен-Жермен» (6:1) і пройшла у чвертьфінал.

На своєму полі каталонці розгромили ПСЖу матчі-відповіді 1/8 фіналу з рахунком 6:1, який дозволив пробитися в наступний раунд після виїзної поразки з рахунком 0:4.

«Барселона» стала першою командою в історії Ліги та Кубка чемпіонів, що пройшла далі після поразки 0:4 в першому матчі.

Тренер парижан Унаї Емері після гри заявив, що суддя у матчі з «Барселоною» завдав шкоди ПСЖ.

Джерело: football24.ua