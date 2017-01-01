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    Легендарна перемога «Барселони» над ПСЖ. Найяскравіші фотографії гри

    • Сьогодні, 10:55
    • Розсилка

    У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Барселона» перемогла «Парі Сен-Жермен» (6:1) і пройшла у чвертьфінал.

    На своєму полі каталонці розгромили ПСЖу матчі-відповіді 1/8 фіналу з рахунком 6:1, який дозволив пробитися в наступний раунд після виїзної поразки з рахунком 0:4.

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    Легендарна перемога «Барселони» над ПСЖ. Найяскравіші фотографії гри
    Легендарна перемога «Барселони» над ПСЖ. Найяскравіші фотографії гри
    Легендарна перемога «Барселони» над ПСЖ. Найяскравіші фотографії гри
    Легендарна перемога «Барселони» над ПСЖ. Найяскравіші фотографії гри
    Легендарна перемога «Барселони» над ПСЖ. Найяскравіші фотографії гри
    Легендарна перемога «Барселони» над ПСЖ. Найяскравіші фотографії гри
    Легендарна перемога «Барселони» над ПСЖ. Найяскравіші фотографії гри
    Легендарна перемога «Барселони» над ПСЖ. Найяскравіші фотографії гри
    Легендарна перемога «Барселони» над ПСЖ. Найяскравіші фотографії гри
    Легендарна перемога «Барселони» над ПСЖ. Найяскравіші фотографії гри
    Легендарна перемога «Барселони» над ПСЖ. Найяскравіші фотографії гри
    Легендарна перемога «Барселони» над ПСЖ. Найяскравіші фотографії гри
    Легендарна перемога «Барселони» над ПСЖ. Найяскравіші фотографії гри
    Легендарна перемога «Барселони» над ПСЖ. Найяскравіші фотографії гри
    Легендарна перемога «Барселони» над ПСЖ. Найяскравіші фотографії гри
    Легендарна перемога «Барселони» над ПСЖ. Найяскравіші фотографії гри
    Легендарна перемога «Барселони» над ПСЖ. Найяскравіші фотографії гри
    Легендарна перемога «Барселони» над ПСЖ. Найяскравіші фотографії гри
    Легендарна перемога «Барселони» над ПСЖ. Найяскравіші фотографії гри
    Легендарна перемога «Барселони» над ПСЖ. Найяскравіші фотографії гри
    Легендарна перемога «Барселони» над ПСЖ. Найяскравіші фотографії гри
    Легендарна перемога «Барселони» над ПСЖ. Найяскравіші фотографії гри
    Легендарна перемога «Барселони» над ПСЖ. Найяскравіші фотографії гри
    Легендарна перемога «Барселони» над ПСЖ. Найяскравіші фотографії гри
    Легендарна перемога «Барселони» над ПСЖ. Найяскравіші фотографії гри
    Легендарна перемога «Барселони» над ПСЖ. Найяскравіші фотографії гри
    Легендарна перемога «Барселони» над ПСЖ. Найяскравіші фотографії гри
    Легендарна перемога «Барселони» над ПСЖ. Найяскравіші фотографії гри
    Легендарна перемога «Барселони» над ПСЖ. Найяскравіші фотографії гри
    Легендарна перемога «Барселони» над ПСЖ. Найяскравіші фотографії гри
    Легендарна перемога «Барселони» над ПСЖ. Найяскравіші фотографії гри

    «Барселона» стала першою командою в історії Ліги та Кубка чемпіонів, що пройшла далі після поразки 0:4 в першому матчі.

    Тренер парижан Унаї Емері після гри заявив, що суддя у матчі з «Барселоною» завдав шкоди ПСЖ.

    Джерело: football24.ua

    футбол спорт Ліга чемпіонів
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