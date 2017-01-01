Легендарный «крепкий орешек» Брюс Уиллис и его женщины

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19 марта исполнияется 62 года Брюсу Уиллису — без преувеличения, одному из самых любимых в народе голливудских актеров

Путь к славе будущей звезды «Крепкого орешка» был непрост. В детстве Брюсу пришлось бороться с заиканием, а в большое кино он шагнул прямо из-за барной стойки: во время работы барменом Уиллис случайно познакомился с режиссером по кастингу.

Карьеру на экране молодой актер начал с эпизодических ролей, потом, благодаря роли в сериале «Детективное агентство «Лунный свет», прославился в амплуа комика. Роль полицейского Джона Макклейна стала в этом контексте чистой неожиданностью, однако именно после нее артист проснулся всемирно известным и с тех пор не сбавляет карьерных оборотов.

Брюса почти никогда нельзя встретить в одиночестве: с ним рядом всегда ослепительные женщины — подруги, актрисы или жены.

Джерело: Газета.Ру