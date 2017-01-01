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    Легендарный «крепкий орешек» Брюс Уиллис и его женщины

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    19 марта исполнияется 62 года Брюсу Уиллису — без преувеличения, одному из самых любимых в народе голливудских актеров

    Путь к славе будущей звезды «Крепкого орешка» был непрост. В детстве Брюсу пришлось бороться с заиканием, а в большое кино он шагнул прямо из-за барной стойки: во время работы барменом Уиллис случайно познакомился с режиссером по кастингу.

    Карьеру на экране молодой актер начал с эпизодических ролей, потом, благодаря роли в сериале «Детективное агентство «Лунный свет», прославился в амплуа комика. Роль полицейского Джона Макклейна стала в этом контексте чистой неожиданностью, однако именно после нее артист проснулся всемирно известным и с тех пор не сбавляет карьерных оборотов.

    Брюса почти никогда нельзя встретить в одиночестве: с ним рядом всегда ослепительные женщины — подруги, актрисы или жены.

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    Легендарный «крепкий орешек» Брюс Уиллис и его женщины
    Успех комедийного сериала «Детективное агентство «Лунный свет» ( 1985–1989) был настолько велик, что у Брюса Уиллиса был реальный шанс навсегда остаться в амплуа комика
    Именно фильм «Крепкий орешек» (1988) сделал Брюса всемирно известным, а имя Джон Макклейн — нарицательным.
    После второй части картины «Крепкий орешек» Брюсу доставались менее яркие роли. Вернуть Уиллиса в первый эшелон смог режиссер Квентин Тарантино, сняв его в «Криминальном чтиве» (1994)
    С ноября 1987-го по октябрь 2000 года Уиллис был женат на актрисе Деми Мур. За время брака у них родились три дочери
    Амплуа суперчеловека, который спасает мир, подтвердилось картиной «Пятый элемент» в 1997 году, где вместе с Брюсом снялась Милла Йовович
    В 1998 году вышел фильм-катастрофа «Армагеддон», в котором Брюс Уиллис вместе со своей командой спасает мир от огромного астероида, стремительно приближающегося к планете. В фильме режиссера Майкла Бэя дочь Уиллиса сыграла Лив Тайлер — дочь знаменитого рок-музыканта Стивена Тайлера
    В 1999 году в прокат вышел мистический триллер Шьямалана «Шестое чувство», где Уиллис сыграл драматическую роль, еще раз доказав, что он разноплановый актер
    В 2000 году Брюс вернулся в комедийный жанр, сыграв киллера на пенсии в фильме «Девять ярдов», а в 2003-м вышло продолжение картины
    За роль в сериале «Друзья» Уиллис получил «Эмми» в 2000 году
    С 2009 года Брюс Уиллис женат на Эмме Хоминг, у них две дочери
    Последним фильмом, получившим высокие оценки в прессе и среди кинозрителей, стал «Город грехов 2» (2014), где Уиллис исполнил роль честного полицейского Хартигана
    Легендарный «крепкий орешек» Брюс Уиллис и его женщины

    Джерело: Газета.Ру

    кино
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