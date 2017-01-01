Льодовики та величні гори: краса Швейцарії на кольорових листівках кінця 19-го століття

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Швейцарія

Величні гори, курортні міста, льодовики і водоспади на старовинних кольорових листівках

Ці зображення з пейзажами і містами Швейцарії були створені за допомогою процесу фотохром (Photochrom), який застосовувався для реалістичного розфарбовування чорно-білих знімків.

У цих листівках, випущених фірмою Detroit Publishing Company, зображена природна велич Швейцарії в кінці 19-го століття.

Джерело: Super Cool Pics