Ломаченко, Усик та Гвоздик зважились перед важливими боями у США

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Учасники боксерського вечора, який відбудеться в ніч на 9 квітня в США, провели церемонію зважування

Василь Ломаченко показав 58,7 кг. Його суперник Джейсон Соса (20-4-1, 15 КО) не зміг вкластися у вагу на офіційному зважуванні перед боєм.

Cпочатку Соса показав 59,2 кг, потім роздягнувся догола і показав 59,1 кг.

Комісія дала боксеру дві години то, щоб укластися в рамки другого легкої ваги, боксеру потрібна була година. З третьої спроби він показав вагу 59 кг.

Володар титулу WBO у важкій вазі (до 90,7 кг) Олександр Усик на офіційному зважуванні перед боєм з Майклом Хантером показав вагу 90,5 кг.

Сам Хантер показав 89,9 кг.

Представник напівважкої ваги (до 79,4 кг) Олександр Гвоздик показав 79 кг. Його суперник Юніескі Гонсалес - 79,3 кг.

Джерело: Gazeta.ua