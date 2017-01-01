Львів затоплює сміттєвими ріками. Моторошні фото

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У мерії запевняють, що через негоду комунальні служби Львова працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків

Після сильного дощу у Львові затопило багато вулиць.

Користувачі у соцмережах публікують фото та відео, як за потоками води поплив невивезений непотріб.

«Дякую посадовцям за «чудесне» подвір'я. Сміття не вивозили місяць. Сьогодні воно спробувало дістатись хоч кудись «власним ходом», – написала у соцмережі Facebook Ірина Мерещак.

У Львові сміття плаває у потоках дощової води вже не вперше.

«Колектори і водовідвід розраховані пропускати певну кількість води, а коли її більше, утворюються калюжі. Я неодноразово стикався з такими явищами в Празі, Римі, Мілані і навіть на автомагістралях, але у Львові це одразу «зрада», – написав Іван Кіт.

«Такі результати ремонту доріг і колекторів у Львові. Зливні мережі не чистять десятиліттями. Для економії під час ремонту водостоки і каналізацію місцями з'єднують. Тому і сморід містом. Контроль за виконанням таких робіт відсутній», – написала Любомира Кит.

У мерії запевняють, що через негоду комунальні служби Львова працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків.

Джерело: Gazeta.ua