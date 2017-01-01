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    Львів затоплює сміттєвими ріками. Моторошні фото

    • Сьогодні, 12:06
    • Розсилка

    У мерії запевняють, що через негоду комунальні служби Львова працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків

    Після сильного дощу у Львові затопило багато вулиць.

    Користувачі у соцмережах публікують фото та відео, як за потоками води поплив невивезений непотріб.

    «Дякую посадовцям за «чудесне» подвір'я. Сміття не вивозили місяць. Сьогодні воно спробувало дістатись хоч кудись «власним ходом», – написала у соцмережі Facebook Ірина Мерещак.

    У Львові сміття плаває у потоках дощової води вже не вперше.

    «Колектори і водовідвід розраховані пропускати певну кількість води, а коли її більше, утворюються калюжі. Я неодноразово стикався з такими явищами в Празі, Римі, Мілані і навіть на автомагістралях, але у Львові це одразу «зрада», – написав Іван Кіт.

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    Львів затоплює сміттєвими ріками. Моторошні фото
    Львів затоплює сміттєвими ріками. Моторошні фото
    Львів затоплює сміттєвими ріками. Моторошні фото
    Львів затоплює сміттєвими ріками. Моторошні фото
    Львів затоплює сміттєвими ріками. Моторошні фото
    Львів затоплює сміттєвими ріками. Моторошні фото
    Львів затоплює сміттєвими ріками. Моторошні фото
    Львів затоплює сміттєвими ріками. Моторошні фото
    Львів затоплює сміттєвими ріками. Моторошні фото
    Львів затоплює сміттєвими ріками. Моторошні фото
    Львів затоплює сміттєвими ріками. Моторошні фото
    Львів затоплює сміттєвими ріками. Моторошні фото
    Львів затоплює сміттєвими ріками. Моторошні фото
    Львів затоплює сміттєвими ріками. Моторошні фото
    Львів затоплює сміттєвими ріками. Моторошні фото
    Львів затоплює сміттєвими ріками. Моторошні фото
    Львів затоплює сміттєвими ріками. Моторошні фото
    Львів затоплює сміттєвими ріками. Моторошні фото

    «Такі результати ремонту доріг і колекторів у Львові. Зливні мережі не чистять десятиліттями. Для економії під час ремонту водостоки і каналізацію місцями з'єднують. Тому і сморід містом. Контроль за виконанням таких робіт відсутній», – написала Любомира Кит.

    У мерії запевняють, що через негоду комунальні служби Львова працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків.

    Джерело: Gazeta.ua

    Львівщина Львів сміття
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