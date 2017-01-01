Львів знову потопає у смітті. Моторошна фотогалерея
- Сьогодні, 11:11
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У Львові вчергове виникла критична ситуація з вивезенням сміття. Гори побутових відходів виросли на 25% сміттєвих майданчиків міста
Якщо поблизу магістральних вулиць сміття ще вивозять, то в дворах ситуація значно гірша. Хоча комунальні служби старанно прибирають місто не даючи нечистотам розноситися за вітром.
«Дорогі туристи, приїжджайте, вас чекає незабутній вікенд у Львові! Мій друг, який живе в районі Левандівки пише, що скоро сміття перекриє там одну вулицю. Сміттєвий монстр все ближче підбирається до Ратуші», - коментує ситуацію львів'янка Ірина.
Міський голова Львова Андрій Садовий збирається оголосити надзвичайну ситуацію у місті, а сміттєвий колапс пояснює тим, що держава закрила останній полігон, куди вивозили ТПВ зі Львова.
«Лютневий візит Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана зняв блокаду Львова лише на невеликий термін. Зараз все відновилось з ще більшим напором і цинізмом. Місто пробують задушити в смітті. Готуємось до функціонування в умовах надзвичайної екологічної ситуації», - написав на своїй сторінці у Facebook Андрій Садовий.
Джерело: Gazeta.ua