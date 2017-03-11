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    Львову таке і не снилося. Київ потопає у смітті (фото)

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    • Сьогодні, 11:41
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    Брудний Київ
    Фото: Станіслав Груздєв
    Брудний Київ

    Обурені кияни пропонують долучитися до флешмобу #Чи_Є_в_Місті_Господар

    Київ потопає у смітті. Столичні жителі у соціальних мережах діляться фотографіями брудних вулиць рідного міста. Особливо помітною занедбаність Києва стала сьогодні, коли зійшов сніг, який частково ховав під собою увесь бруд.

    Деякі обурені кияни навіть пропонують долучитися до флешмобу, метою якого є привернення столичної влади до проблем міста.

    «Друзі, а давайте започаткуємо флешмоб? #ВіталійПоприбирай? Бо те що відбувається на вулицях і автострадах нашого рідного міста, – це ганьба!!!» – написала у Facebook киянка Лілія Клочко.

    Поки що ж кияни розміщують у соцмережах фотографії брудних вулиць рідного міста та сподіваються, що київська влада все-таки зверне увагу на проблеми столиці.

    Наведені нижче фотографії особливих коментарів не потребують та говорять самі за себе.

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    Шевченківський район. Парк Дубки
    Дарницький район
    Шевченківський район, метро Берестейська
    Шевченківський район, парк Сирецький
    Чим завершилась війна з МАФами біля метро Берестейська, Шевченківський район
    Оболонський район
    вулиця Лагерна, Шевченківський район
    Святошинський район, вулиця Академіка Кіпріанова
    вулиця Дегтярівська, Шевченківський район
    Дарницький район
    Святошинський район, вулиця Якуба Коласа
    Площа Перемоги
    Інтустріальний шляхопровід, Солом'янський район
    Святошинський район, вулиця Академіка Кіпріанова
    Підземний перехід на Кільцевій дорозі
    Святошинський район, вулиця Зодчих
    Святошинський район, вулиця Зодчих
    Оболонська набережна
    Печерський район, вулиця Банкова
    Львову таке і не снилося. Київ потопає у смітті (фото)
    Фото: Станіслав Груздєв, Микола Підвезяний, Руслан Сокол, Олег Арестархов

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