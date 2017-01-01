Любляча мама перетворює фото доньки на дотепні ілюстрації

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Жінка хоче, щоб, дивлячись на ці картинки, дівчинка знала: її можливості в житті – безмежні

Користувач Instagram Ту Фам перетворює фотографії доньки на милі ілюстрації.

На те, щоб зробити чітку фотографію півторарічної дівчинки, у неї є не більш ніж 30 секунд – довше донька не позує. Ту Фам робить від 20 до 50 зображень, а потім обирає з них найкращі. Іноді ідея для наступного сюжету приходить миттєво, ледь вона побачить позу доньки.

За пригодами дівчинки стежать понад 13 тис. підписаних на сторінку користувачів. Жінка хоче, щоб, дивлячись на ці картинки, дівчинка знала: її можливості в житті – безмежні.





Джерело: Gazeta.ua