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    Мальовничий Донбас без війни. Вражаючі фотографії Слов'янська

    • Сьогодні, 10:37
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    «Мальовнича природа, річки, поля, заливні луки, гори, озера та підвісні мости»

    Фотограф зробив знімки природи на мирній території Донбасу. Їх Сергій Ковальов оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

    Фото зробив під час велопрогулянки протяжністю 51 км по околицях Слов'янська.

    «Мальовнича природа, річки, поля, заливні луки, гори, озера і підвісні мости. Рюкзак вражень, багато яскравих фото і приємна втома», – написав фотограф у соцмережі.

    Мальовничий Донбас без війни. Вражаючі фотографії Слов'янська:

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    Мальовничий Донбас без війни. Вражаючі фотографії Слов'янська
    Мальовничий Донбас без війни. Вражаючі фотографії Слов'янська
    Мальовничий Донбас без війни. Вражаючі фотографії Слов'янська
    Мальовничий Донбас без війни. Вражаючі фотографії Слов'янська
    Мальовничий Донбас без війни. Вражаючі фотографії Слов'янська
    Мальовничий Донбас без війни. Вражаючі фотографії Слов'янська
    Мальовничий Донбас без війни. Вражаючі фотографії Слов'янська
    Мальовничий Донбас без війни. Вражаючі фотографії Слов'янська
    Мальовничий Донбас без війни. Вражаючі фотографії Слов'янська
    Мальовничий Донбас без війни. Вражаючі фотографії Слов'янська
    Мальовничий Донбас без війни. Вражаючі фотографії Слов'янська
    Мальовничий Донбас без війни. Вражаючі фотографії Слов'янська
    Мальовничий Донбас без війни. Вражаючі фотографії Слов'янська

    Джерело: Gazeta.ua

    Донбас фотограф Донеччина Слов’янськ
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