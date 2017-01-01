Мальовничий Донбас без війни. Вражаючі фотографії Слов'янська
- Сьогодні, 10:37
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«Мальовнича природа, річки, поля, заливні луки, гори, озера та підвісні мости»
Фотограф зробив знімки природи на мирній території Донбасу. Їх Сергій Ковальов оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.
Фото зробив під час велопрогулянки протяжністю 51 км по околицях Слов'янська.
«Мальовнича природа, річки, поля, заливні луки, гори, озера і підвісні мости. Рюкзак вражень, багато яскравих фото і приємна втома», – написав фотограф у соцмережі.
Мальовничий Донбас без війни. Вражаючі фотографії Слов'янська:
Джерело: Gazeta.ua