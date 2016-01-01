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    Марина Порошенко у Запоріжжі відкрила Медіатеку для дітей. Фотогалерея

    • Вчора, 19:52
    • Розсилка
    Марина Порошенко
    Марина Порошенко

    Дружина Президента України Марина Порошенко здійснила робочу поїздку у Запорізьку область

    У ході візиту в селище Балабине пані Марина відкрила першу шкільну Медіатеку. Цей проект є складовою частиною соціальної програми «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації» і, зокрема трирічного науково-педагогічного експерименту по запровадженню інклюзивної освіти.

    Дружина глави держави також відвідала новорічне свято для учнів інклюзивних класів регіону в Запорізькому академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Володимира Магара.

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    Марина Порошенко у Запоріжжі відкрила Медіатеку для дітей. Фотогалерея
    Марина Порошенко у Запоріжжі відкрила Медіатеку для дітей. Фотогалерея
    Марина Порошенко у Запоріжжі відкрила Медіатеку для дітей. Фотогалерея
    Марина Порошенко у Запоріжжі відкрила Медіатеку для дітей. Фотогалерея
    Марина Порошенко у Запоріжжі відкрила Медіатеку для дітей. Фотогалерея
    Марина Порошенко у Запоріжжі відкрила Медіатеку для дітей. Фотогалерея
    Марина Порошенко у Запоріжжі відкрила Медіатеку для дітей. Фотогалерея
    Марина Порошенко у Запоріжжі відкрила Медіатеку для дітей. Фотогалерея
    Марина Порошенко у Запоріжжі відкрила Медіатеку для дітей. Фотогалерея
    Марина Порошенко у Запоріжжі відкрила Медіатеку для дітей. Фотогалерея
    Марина Порошенко у Запоріжжі відкрила Медіатеку для дітей. Фотогалерея
    Марина Порошенко у Запоріжжі відкрила Медіатеку для дітей. Фотогалерея
    Марина Порошенко у Запоріжжі відкрила Медіатеку для дітей. Фотогалерея
    Марина Порошенко у Запоріжжі відкрила Медіатеку для дітей. Фотогалерея
    Марина Порошенко у Запоріжжі відкрила Медіатеку для дітей. Фотогалерея
    Марина Порошенко у Запоріжжі відкрила Медіатеку для дітей. Фотогалерея
    Марина Порошенко у Запоріжжі відкрила Медіатеку для дітей. Фотогалерея

    Марина Порошенко наголосила, що в кінці вересня відбулася презентація дизайн-проекту новоствореної Медіатеки, а вже сьогодні сучасна бібліотека нового зразка відкрита для школярів. Окрім книжок, тут є комп’ютери, принтер, ксерокс для поглиблення навчання, а головне – комфортні умови для розвитку дитини.

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