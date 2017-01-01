Майже весна: на Закарпатті зацвіла сакура-рекордсменка (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: mukachevo.net

Шалене дерево, яке зацвітає то восени, то взимку, вже розпустило перші квіти

Аномальне за біоритмом дерево росте на площі Федорова в Мукачевому. І хоча біологи пророкували йому швидку загибель, воно продовжує радувати містян і туристів.

На ньому вже з’явився перший цвіт. А з огляду на те, що відзавтра синоптики прогнозують до 20 градусів тепла, дерево має всі шанси повністю розквітнути за лічені дні.

Незвичайне дерево цвіло три роки поспіль узимку. До слова, минулого року заради сакур на Закарпаття їхали туристи зі Львова, Одеси і навіть Швейцарії.

Джерело: Mukachevo.net