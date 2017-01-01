Меланія Трамп вразила спідницею в стилі мілітарі зі сміливим розрізом

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Дональд і Меланія Трамп приймали в Білому домі президента Аргентини Маурісіо Макрі і його дружину Хуліану Авада, які прибули до Вашингтона з офіційним візитом

Перша леді Америки, у якої 26 квітня був день народження (Меланії Трамп виповнилося 47 років), зустріла високих гостей в костюмі з нової весняно-літньої колекції американського бренду Altuzarra. Темно-зелене вбрання в стилі мілітарі вона доповнила туфлями зі шкіри пітона, причому піджак воліла надіти як топ, підвернувши рукава. Завершив образ великий перстень з діамантом, який дружина Дональда Трампа наділа на ліву руку.

Дизайнер Джозеф Альтузарра в минулому році взяв участь в дискусії про те, хто буде одягати нову першу леді Америки. Тоді він відповів, що не хоче одягати людей, з якими не згоден.

Перша леді Аргентини вибрала для офіційної зустрічі в Білому домі червоне плаття з баскою, а також маленьку сумку і туфлі одного з ними кольору.

Джерело: Gazeta.ua