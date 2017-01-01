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    Мініатюрна красуня. Спокусливі фото тенісистки Домініки Цибулкової

    • Сьогодні, 11:42
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    Домініка Цибулкова
    Домініка Цибулкова

    Домініка Цибулкова за тенісними мірками вважається доволі мініатюрною, її зріст – усього 161 см, але це анітрохи не заважає їй користуватися увагою сильної половини людства

    Цибулкова почала грати в теніс у віці семи років. Батьки – Катарина Цибулкова та Мілан Цибулка. В юніорських змаганнях вона була третьою ракеткою світу.

    Домініка демонструє визначні бійцівські якості, прекрасно переміщується усім кортом і може дістати практично будь-який м'яч. Попри низький зріст її подача далеко не найслабша. У Цибулкової гострий удар справа по діагоналі і чудовий удар зльоту із середини корту. Улюбленими покриттями словацької тенісистки є ґрунт і хард.

    Домініка Цибулкова (народилася 6 травня 1989 року в Братиславі, Чехословаччина) – словацька тенісистка; переможниця фіналу туру WTA в одиночному розряді (2016 рік); фіналістка одного турніру Великого шолома в одиночному розряді (Відкритий чемпіонат Австралії 2014 року); переможниця восьми турнірів WTA в одиночному розряді; п'ята ракетка світу в одиночному рейтингу; переможниця Кубка Хопмана 2009 року у складі національної збірної Словаччини; колишня третя ракетка світу в юніорському рейтингу.

    Домініка відома своїм криком на корті Pome!, що в перекладі означає приблизно «Ну ж бо!». Тому глядачі й вболівальники часто називають її Поменікою.

    Домініка розмовляє англійською та словацькою мовами.

    Окрім спортивної та рекламної діяльності словачка кілька разів знімалася для різних чоловічих журналів.

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    Мініатюрна красуня. Спокусливі фото тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня. Спокусливі фото тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня. Спокусливі фото тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня. Спокусливі фото тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня. Спокусливі фото тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня. Спокусливі фото тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня. Спокусливі фото тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня. Спокусливі фото тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня. Спокусливі фото тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня. Спокусливі фото тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня. Спокусливі фото тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня. Спокусливі фото тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня. Спокусливі фото тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня. Спокусливі фото тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня. Спокусливі фото тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня. Спокусливі фото тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня. Спокусливі фото тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня. Спокусливі фото тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня. Спокусливі фото тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня. Спокусливі фото тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня. Спокусливі фото тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня. Спокусливі фото тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня. Спокусливі фото тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня. Спокусливі фото тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня. Спокусливі фото тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня. Спокусливі фото тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня. Спокусливі фото тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня. Спокусливі фото тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня. Спокусливі фото тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня. Спокусливі фото тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня. Спокусливі фото тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня. Спокусливі фото тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня. Спокусливі фото тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня. Спокусливі фото тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня. Спокусливі фото тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня. Спокусливі фото тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня. Спокусливі фото тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня. Спокусливі фото тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня. Спокусливі фото тенісистки Домініки Цибулкової
    Мініатюрна красуня. Спокусливі фото тенісистки Домініки Цибулкової

    спорт теніс
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