Мініатюрна красуня. Спокусливі фото тенісистки Домініки Цибулкової
- Сьогодні, 11:42
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Домініка Цибулкова за тенісними мірками вважається доволі мініатюрною, її зріст – усього 161 см, але це анітрохи не заважає їй користуватися увагою сильної половини людства
Цибулкова почала грати в теніс у віці семи років. Батьки – Катарина Цибулкова та Мілан Цибулка. В юніорських змаганнях вона була третьою ракеткою світу.
Домініка демонструє визначні бійцівські якості, прекрасно переміщується усім кортом і може дістати практично будь-який м'яч. Попри низький зріст її подача далеко не найслабша. У Цибулкової гострий удар справа по діагоналі і чудовий удар зльоту із середини корту. Улюбленими покриттями словацької тенісистки є ґрунт і хард.
Домініка відома своїм криком на корті Pome!, що в перекладі означає приблизно «Ну ж бо!». Тому глядачі й вболівальники часто називають її Поменікою.
Домініка розмовляє англійською та словацькою мовами.
Окрім спортивної та рекламної діяльності словачка кілька разів знімалася для різних чоловічих журналів.