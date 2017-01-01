Мініатюрна красуня. Спокусливі фото тенісистки Домініки Цибулкової

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Домініка Цибулкова

Домініка Цибулкова за тенісними мірками вважається доволі мініатюрною, її зріст – усього 161 см, але це анітрохи не заважає їй користуватися увагою сильної половини людства

Цибулкова почала грати в теніс у віці семи років. Батьки – Катарина Цибулкова та Мілан Цибулка. В юніорських змаганнях вона була третьою ракеткою світу.

Домініка демонструє визначні бійцівські якості, прекрасно переміщується усім кортом і може дістати практично будь-який м'яч. Попри низький зріст її подача далеко не найслабша. У Цибулкової гострий удар справа по діагоналі і чудовий удар зльоту із середини корту. Улюбленими покриттями словацької тенісистки є ґрунт і хард.

Домініка Цибулкова (народилася 6 травня 1989 року в Братиславі, Чехословаччина) – словацька тенісистка; переможниця фіналу туру WTA в одиночному розряді (2016 рік); фіналістка одного турніру Великого шолома в одиночному розряді (Відкритий чемпіонат Австралії 2014 року); переможниця восьми турнірів WTA в одиночному розряді; п'ята ракетка світу в одиночному рейтингу; переможниця Кубка Хопмана 2009 року у складі національної збірної Словаччини; колишня третя ракетка світу в юніорському рейтингу.

Домініка відома своїм криком на корті Pome!, що в перекладі означає приблизно «Ну ж бо!». Тому глядачі й вболівальники часто називають її Поменікою.

Домініка розмовляє англійською та словацькою мовами.

Окрім спортивної та рекламної діяльності словачка кілька разів знімалася для різних чоловічих журналів.