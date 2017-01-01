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    Місто-привид. Моторошні фото розбомблених Пісків на Донбасі

    • Сьогодні, 12:00
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    Піски
    Піски

    З 2014 року в районі селища Піски тривають активні бойові дії між українськими військовослужбовцями і бойовиками ДНР

    У мережі з'явилися фото з населеного пункту Піски Ясинуватського району Донецької області. Їх опублікував у Facebook фотограф та відеооператор, який працює в зоні АТО, Артем Бєлов.

    З 2014 року в районі селища Піски тривають активні бойові дії між українськими військовослужбовцями і бойовиками ДНР, через які населений пункт зазнав великих руйнувань і в ньому майже не залишилося жителів.

    Чоловік оприлюднив знімки, зняті в постраждалому від обстрілів селищі. «Місто-привид Піски», – прокоментував фото Бєлов.

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    Місто-привид. Моторошні фото розбомблених Пісків на Донбасі
    Місто-привид. Моторошні фото розбомблених Пісків на Донбасі
    Місто-привид. Моторошні фото розбомблених Пісків на Донбасі
    Місто-привид. Моторошні фото розбомблених Пісків на Донбасі
    Місто-привид. Моторошні фото розбомблених Пісків на Донбасі
    Місто-привид. Моторошні фото розбомблених Пісків на Донбасі
    Місто-привид. Моторошні фото розбомблених Пісків на Донбасі
    Місто-привид. Моторошні фото розбомблених Пісків на Донбасі
    Місто-привид. Моторошні фото розбомблених Пісків на Донбасі
    Місто-привид. Моторошні фото розбомблених Пісків на Донбасі
    Місто-привид. Моторошні фото розбомблених Пісків на Донбасі
    Місто-привид. Моторошні фото розбомблених Пісків на Донбасі

    Джерело: Gazeta.ua
    Донбас
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