Місто-привид. Моторошні фото розбомблених Пісків на Донбасі

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Піски

З 2014 року в районі селища Піски тривають активні бойові дії між українськими військовослужбовцями і бойовиками ДНР

У мережі з'явилися фото з населеного пункту Піски Ясинуватського району Донецької області. Їх опублікував у Facebook фотограф та відеооператор, який працює в зоні АТО, Артем Бєлов.

З 2014 року в районі селища Піски тривають активні бойові дії між українськими військовослужбовцями і бойовиками ДНР, через які населений пункт зазнав великих руйнувань і в ньому майже не залишилося жителів.

Чоловік оприлюднив знімки, зняті в постраждалому від обстрілів селищі. «Місто-привид Піски», – прокоментував фото Бєлов.