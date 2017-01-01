Місто-привид з фільму жахів. Моторошні фото з ураженої радіацією Прип'яті



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: gazeta.ua

26 квітня 31-ша річниця аварії на Чорнобильській атомній станції. Із зони ураження евакуювали майже 250 тис. людей. Найбільше їх вивезли з міста Прип'ять, яке накрила радіоактивна хмара

Вибух на 4-му енергоблоці пролунав 26 квітня о 1:23 ночі. Вибухова хвиля зруйнувала дах енергоблоку і машинного залу. Він частково обвалився, виникла пожежа. Радіоактивні уламки розлетілись по атомній станції, пар і пилюка накрили місто.

У травні 1970 року на березі річки Прип'ять почали будівництво поселення для працівників атомної станції. Звели 160 будинків, 26 гуртожитків та два готелі. Місто назвали Прип'ять. 1985 року тут працювали 25 магазинів, 27 кафе і їдалень, кінотеатр, Будинок культури. В місті проживало 46,5 тис. жителів.

Вранці 26 квітня в місті про аварію знали тільки працівники станції, які були на зміні, та пожежники. Також про вибух повідомили керівництво міста. Ті, хто мав вихідний того дня, жили повсякденним життям.

Після обіду на вулицях з'явились посилені патрулі міліції з автоматами та люди у костюмах хімічного захисту. На запитання перехожих відповідали, що у них навчання.

27 квітня 1986 року о 14:00 в місті Прип'ять оголосили про евакуацію через аварію на Чорнобильській атомній станції. За кілька годин 1100 автобусів вивезли всіх людей із міста в Поліський і Іванківський райони та до Києва.

Джерело: Gazeta.ua