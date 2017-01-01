Місто страху. Злочинність у Нью-Йорку на знімках 1970-х років

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Фотограф Alain Le Garsmeur, який брав участь у затриманні наркодилерів, у 1978 році зробив серію цікавих знімків

У 1970-х роках у Нью-Йорка була дуже погана репутація, гостей міста зустрічали брошури з написами «Ласкаво просимо до міста страху», так як тисячі співробітників силових структур було звільнено через кризу.

Понад 1800 осіб було вбито в місті в 1978 році, порівняно з 608 в 2015 році.

Відомий фотограф Alain Le Garsmeur, який брав участь у затриманні наркодилерів, після проникнення поліцейського під прикриттям до їхніх лав, у 1978 році і зробив серію цікавих знімків.

Джерело: telegraf.com.ua