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    Місто страху. Злочинність у Нью-Йорку на знімках 1970-х років

    • Сьогодні, 13:19
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    Фотограф Alain Le Garsmeur, який брав участь у затриманні наркодилерів, у 1978 році зробив серію цікавих знімків

    У 1970-х роках у Нью-Йорка була дуже погана репутація, гостей міста зустрічали брошури з написами «Ласкаво просимо до міста страху», так як тисячі співробітників силових структур було звільнено через кризу.

    Понад 1800 осіб було вбито в місті в 1978 році, порівняно з 608 в 2015 році.

    Відомий фотограф Alain Le Garsmeur, який брав участь у затриманні наркодилерів, після проникнення поліцейського під прикриттям до їхніх лав, у 1978 році і зробив серію цікавих знімків.

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    Місто страху. Злочинність у Нью-Йорку на знімках 1970-х років
    Місто страху. Злочинність у Нью-Йорку на знімках 1970-х років
    Місто страху. Злочинність у Нью-Йорку на знімках 1970-х років
    Місто страху. Злочинність у Нью-Йорку на знімках 1970-х років
    Місто страху. Злочинність у Нью-Йорку на знімках 1970-х років
    Місто страху. Злочинність у Нью-Йорку на знімках 1970-х років
    Місто страху. Злочинність у Нью-Йорку на знімках 1970-х років
    Місто страху. Злочинність у Нью-Йорку на знімках 1970-х років
    Місто страху. Злочинність у Нью-Йорку на знімках 1970-х років
    Місто страху. Злочинність у Нью-Йорку на знімках 1970-х років
    Місто страху. Злочинність у Нью-Йорку на знімках 1970-х років
    Місто страху. Злочинність у Нью-Йорку на знімках 1970-х років
    Місто страху. Злочинність у Нью-Йорку на знімках 1970-х років
    Місто страху. Злочинність у Нью-Йорку на знімках 1970-х років
    Місто страху. Злочинність у Нью-Йорку на знімках 1970-х років
    Місто страху. Злочинність у Нью-Йорку на знімках 1970-х років
    Місто страху. Злочинність у Нью-Йорку на знімках 1970-х років
    Місто страху. Злочинність у Нью-Йорку на знімках 1970-х років
    Місто страху. Злочинність у Нью-Йорку на знімках 1970-х років
    Місто страху. Злочинність у Нью-Йорку на знімках 1970-х років

    Джерело: telegraf.com.ua

    США злочинність
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