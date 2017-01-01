Місто страху. Злочинність у Нью-Йорку на знімках 1970-х років
- Сьогодні, 13:19
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Фотограф Alain Le Garsmeur, який брав участь у затриманні наркодилерів, у 1978 році зробив серію цікавих знімків
У 1970-х роках у Нью-Йорка була дуже погана репутація, гостей міста зустрічали брошури з написами «Ласкаво просимо до міста страху», так як тисячі співробітників силових структур було звільнено через кризу.
Понад 1800 осіб було вбито в місті в 1978 році, порівняно з 608 в 2015 році.
Відомий фотограф Alain Le Garsmeur, який брав участь у затриманні наркодилерів, після проникнення поліцейського під прикриттям до їхніх лав, у 1978 році і зробив серію цікавих знімків.
Джерело: telegraf.com.ua