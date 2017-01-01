Моторола дочекався свого друга. Креативна реакція соцмереж на вбивство терориста Гіві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гіві та Моторола

Користувачі соціальних мереж не оминули своєю увагою вбивство терориста ДНР Михайла Товстих на прізвисько Гіві

В інтернеті з'явилася велика кількість фотожаб. На деяких з них Гіві зображують поруч із раніше вже ліквідованим бойовиком Арсенієм Павловим, на прізвиськом «Моторола». Як відомо, цих бойовиків поєднували дружні відносини.

Нагадаємо, в «ДНР» заявили, що сьогодні вранці в Донецьку було вбито терориста Гіві. У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують звістку про смерть Гіві, інформація перевіряється.

У так званих правоохоронних органах «ДНР» не виключають, що вбивство бойовика Гіві було організовано Києвом.

Також стало відомо, що терориста Гіві поховають у п’ятницю.

Читайте також статтю «Главкома»: «Росія зливає обдурений Донбас». Чому смерть Гіві налякала фанатів «Новоросії»