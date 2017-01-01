  1. Головна
  2. Фото
    Фото

    Моторошні фотографії найбільших в історії Чилі лісових пожеж

    • Сьогодні, 10:32
    • Розсилка
    Пожежі в Чилі
    Пожежі в Чилі

    У Чилі зафіксовано 85 пожеж на території в 190 тис. га, понад 30 з них не контролюється

    У південних і центральних регіонах Чилі тривають лісові пожежі, які президент Мішель Бачелет уже назвала найбільшою лісовою катастрофою в історії Чилі. Минулого тижня в країні було оголошено надзвичайний стан, на допомогу колегам прибули пожежники зі США, Франції, Перу і Мексики, передає Reuters. Станом на 25 січня в Чилі зафіксовано 85 пожеж на території в 190 тис. га, понад 30 з них не контролюється.

    1 з 20
    на весь екран згорнути
    Моторошні фотографії найбільших в історії Чилі лісових пожеж
    Моторошні фотографії найбільших в історії Чилі лісових пожеж
    Моторошні фотографії найбільших в історії Чилі лісових пожеж
    Моторошні фотографії найбільших в історії Чилі лісових пожеж
    Моторошні фотографії найбільших в історії Чилі лісових пожеж
    Моторошні фотографії найбільших в історії Чилі лісових пожеж
    Моторошні фотографії найбільших в історії Чилі лісових пожеж
    Моторошні фотографії найбільших в історії Чилі лісових пожеж
    Моторошні фотографії найбільших в історії Чилі лісових пожеж
    Моторошні фотографії найбільших в історії Чилі лісових пожеж
    Моторошні фотографії найбільших в історії Чилі лісових пожеж
    Моторошні фотографії найбільших в історії Чилі лісових пожеж
    Моторошні фотографії найбільших в історії Чилі лісових пожеж
    Моторошні фотографії найбільших в історії Чилі лісових пожеж
    Моторошні фотографії найбільших в історії Чилі лісових пожеж
    Моторошні фотографії найбільших в історії Чилі лісових пожеж
    Моторошні фотографії найбільших в історії Чилі лісових пожеж
    Моторошні фотографії найбільших в історії Чилі лісових пожеж
    Моторошні фотографії найбільших в історії Чилі лісових пожеж
    Моторошні фотографії найбільших в історії Чилі лісових пожеж

    Джерело: Газета.Ру

    пожежа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ