Моторошні фотографії найбільших в історії Чилі лісових пожеж

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Пожежі в Чилі

У Чилі зафіксовано 85 пожеж на території в 190 тис. га, понад 30 з них не контролюється

У південних і центральних регіонах Чилі тривають лісові пожежі, які президент Мішель Бачелет уже назвала найбільшою лісовою катастрофою в історії Чилі. Минулого тижня в країні було оголошено надзвичайний стан, на допомогу колегам прибули пожежники зі США, Франції, Перу і Мексики, передає Reuters. Станом на 25 січня в Чилі зафіксовано 85 пожеж на території в 190 тис. га, понад 30 з них не контролюється.

Джерело: Газета.Ру