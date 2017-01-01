На Львівщині випав сніг. Зимова фотогалерея



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сніг на Львівщині

На Львівщину повернулася зима

Зима на Львівщині не хоче відступати: там випав сніг, а температура повітря вранці опустилася до -7 °C. Про це йдеться в повідомленні групи Varta1 в Facebook.

Зокрема, дописувач спільноти Varta1 Ігор Зінкевич розмістив ранкові фотографії села Тухолька Сколівського району Львівської області.

«Зима на Львівщині не відступає! Сколівський район село Тухолька. Сьогодні зранку було -7», - написав на Фейсбуці Ігор Зінкевич.

Тож, як в кінці березня виглядає зима?

Нагадаємо, за прогнозом Українського гідрометцентру, сьогодні в Києві очікується мінлива хмарність, без опадів.



