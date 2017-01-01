  1. Головна
  2. Фото
    Фото

    На Львівщині випав сніг. Зимова фотогалерея

    • Сьогодні, 13:55
    • Розсилка
    Сніг на Львівщині
    Сніг на Львівщині

    На Львівщину повернулася зима

    Зима на Львівщині не хоче відступати: там випав сніг, а температура повітря вранці опустилася до -7 °C. Про це йдеться в повідомленні групи Varta1 в Facebook.

    Зокрема, дописувач спільноти Varta1 Ігор Зінкевич розмістив ранкові фотографії села Тухолька Сколівського району Львівської області.

    «Зима на Львівщині не відступає! Сколівський район село Тухолька. Сьогодні зранку було -7», - написав на Фейсбуці Ігор Зінкевич.

    Тож, як в кінці березня виглядає зима? 

    Нагадаємо, за прогнозом Українського гідрометцентру, сьогодні в Києві очікується мінлива хмарність, без опадів. 

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    На Львівщині випав сніг. Зимова фотогалерея
    На Львівщині випав сніг. Зимова фотогалерея
    На Львівщині випав сніг. Зимова фотогалерея
    На Львівщині випав сніг. Зимова фотогалерея
    На Львівщині випав сніг. Зимова фотогалерея
    На Львівщині випав сніг. Зимова фотогалерея
    На Львівщині випав сніг. Зимова фотогалерея
    На Львівщині випав сніг. Зимова фотогалерея
    На Львівщині випав сніг. Зимова фотогалерея


    прогноз погоди Львівщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ