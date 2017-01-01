На Львівщині випав сніг. Зимова фотогалерея
- Сьогодні, 13:55
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Сніг на Львівщині
На Львівщину повернулася зима
Зима на Львівщині не хоче відступати: там випав сніг, а температура повітря вранці опустилася до -7 °C. Про це йдеться в повідомленні групи Varta1 в Facebook.
Зокрема, дописувач спільноти Varta1 Ігор Зінкевич розмістив ранкові фотографії села Тухолька Сколівського району Львівської області.
«Зима на Львівщині не відступає! Сколівський район село Тухолька. Сьогодні зранку було -7», - написав на Фейсбуці Ігор Зінкевич.
Тож, як в кінці березня виглядає зима?
Нагадаємо, за прогнозом Українського гідрометцентру, сьогодні в Києві очікується мінлива хмарність, без опадів.