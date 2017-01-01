На нього вже чекає Сатана. Як у соціальних мережах коментують смерть Чуркіна

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Віталій Чуркін помер за день до свого 65-річчя

У Нью-Йорку 20 лютого помер постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін. Йому було 64 роки. Користувачі соціальних мереж жваво коментують цю подію. Постійному представнику Росії в ООН згадують його слова, якими він підтримував агресію РФ у Грузії, Україні та Сирії.

Як повідомлялося, постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін раптово помер у Нью-Йорку 20 лютого. За інформацією New York Post, дипломат помер через проблеми з серцем.

У Лаврова також прокоментували смерть Чуркіна.

Про смерть російського постпреда вже оголосили на засіданні ООН. Чуркін був представником Росії при ООН з квітня 2006 року.