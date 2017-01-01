  1. Головна
  2. Фото
    Фото

    На нього вже чекає Сатана. Як у соціальних мережах коментують смерть Чуркіна

    • Сьогодні, 10:57
    • Розсилка

    Віталій Чуркін помер за день до свого 65-річчя

    У Нью-Йорку 20 лютого помер постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін. Йому було 64 роки. Користувачі соціальних мереж жваво коментують цю подію. Постійному представнику Росії в ООН згадують його слова, якими він підтримував агресію РФ у Грузії, Україні та Сирії.

    1 з 34
    на весь екран згорнути
    На нього вже чекає Сатана. Як у соціальних мережах коментують смерть Чуркіна
    На нього вже чекає Сатана. Як у соціальних мережах коментують смерть Чуркіна
    На нього вже чекає Сатана. Як у соціальних мережах коментують смерть Чуркіна
    На нього вже чекає Сатана. Як у соціальних мережах коментують смерть Чуркіна
    На нього вже чекає Сатана. Як у соціальних мережах коментують смерть Чуркіна
    На нього вже чекає Сатана. Як у соціальних мережах коментують смерть Чуркіна
    На нього вже чекає Сатана. Як у соціальних мережах коментують смерть Чуркіна
    На нього вже чекає Сатана. Як у соціальних мережах коментують смерть Чуркіна
    На нього вже чекає Сатана. Як у соціальних мережах коментують смерть Чуркіна
    На нього вже чекає Сатана. Як у соціальних мережах коментують смерть Чуркіна
    На нього вже чекає Сатана. Як у соціальних мережах коментують смерть Чуркіна
    На нього вже чекає Сатана. Як у соціальних мережах коментують смерть Чуркіна
    На нього вже чекає Сатана. Як у соціальних мережах коментують смерть Чуркіна
    На нього вже чекає Сатана. Як у соціальних мережах коментують смерть Чуркіна
    На нього вже чекає Сатана. Як у соціальних мережах коментують смерть Чуркіна
    На нього вже чекає Сатана. Як у соціальних мережах коментують смерть Чуркіна
    На нього вже чекає Сатана. Як у соціальних мережах коментують смерть Чуркіна
    На нього вже чекає Сатана. Як у соціальних мережах коментують смерть Чуркіна
    На нього вже чекає Сатана. Як у соціальних мережах коментують смерть Чуркіна
    На нього вже чекає Сатана. Як у соціальних мережах коментують смерть Чуркіна
    На нього вже чекає Сатана. Як у соціальних мережах коментують смерть Чуркіна
    На нього вже чекає Сатана. Як у соціальних мережах коментують смерть Чуркіна
    На нього вже чекає Сатана. Як у соціальних мережах коментують смерть Чуркіна
    На нього вже чекає Сатана. Як у соціальних мережах коментують смерть Чуркіна
    На нього вже чекає Сатана. Як у соціальних мережах коментують смерть Чуркіна
    На нього вже чекає Сатана. Як у соціальних мережах коментують смерть Чуркіна
    На нього вже чекає Сатана. Як у соціальних мережах коментують смерть Чуркіна
    На нього вже чекає Сатана. Як у соціальних мережах коментують смерть Чуркіна
    На нього вже чекає Сатана. Як у соціальних мережах коментують смерть Чуркіна
    На нього вже чекає Сатана. Як у соціальних мережах коментують смерть Чуркіна
    На нього вже чекає Сатана. Як у соціальних мережах коментують смерть Чуркіна
    На нього вже чекає Сатана. Як у соціальних мережах коментують смерть Чуркіна
    На нього вже чекає Сатана. Як у соціальних мережах коментують смерть Чуркіна
    На нього вже чекає Сатана. Як у соціальних мережах коментують смерть Чуркіна

    Як повідомлялося, постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін раптово помер у Нью-Йорку 20 лютого. За інформацією New York Post, дипломат помер через проблеми з серцем.

    У Лаврова також прокоментували смерть Чуркіна. 

    Про смерть російського постпреда вже оголосили на засіданні ООН. Чуркін був представником Росії при ООН з квітня 2006 року.

    Джерело: Ліга.net
    Росія ООН Віталій Чуркін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ