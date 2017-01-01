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    На що перетворили п'ятизірковий готель бойовики «Ісламської держави». Фотогалерея

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    Мосул
    Мосул

    В середині січня іракські сили безпеки відбили у терористів «Ісламської держави» п'ятизірковий готель Nineveh Oberoi Hotel в східній частині Мосула

     Навесні 2015 року бойовики відкрили готель для своїх командирів, знищивши «блюзнірські» малюнки, барельєфи і інший декор. Він також був перейменований в Waritheen, що в перекладі з арабської означає «спадкоємці».

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    11-поверховий готель на березі Тигра з пальмовою садом, басейном і мармуровими підлогами був відкритий в 1986 році, під час війни в Іраку був вперше розграбований, пізніше використовувався як тимчасова штаб-квартира американських військових.

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    Іракські солдати всередині п'ятизіркового готелю Nineveh Oberoi Hotel в Мосулі, 30 січня 2017 року
    Фотографії 2015 року, коли терористи «Ісламської держави» знову відкрили п'ятизірковий готель Nineveh Oberoi Hotel в Мосулі для своїх командирів
    На що перетворили п'ятизірковий готель бойовики «Ісламської держави». Фотогалерея
    На що перетворили п'ятизірковий готель бойовики «Ісламської держави». Фотогалерея
    На що перетворили п'ятизірковий готель бойовики «Ісламської держави». Фотогалерея
    На що перетворили п'ятизірковий готель бойовики «Ісламської держави». Фотогалерея
    На що перетворили п'ятизірковий готель бойовики «Ісламської держави». Фотогалерея
    На що перетворили п'ятизірковий готель бойовики «Ісламської держави». Фотогалерея
    Вхід в оздоровчий центр всередині п'ятизіркового готелю Nineveh Oberoi Hotel в Мосулі, 30 січня 2017 року
    На що перетворили п'ятизірковий готель бойовики «Ісламської держави». Фотогалерея
    На що перетворили п'ятизірковий готель бойовики «Ісламської держави». Фотогалерея
    На що перетворили п'ятизірковий готель бойовики «Ісламської держави». Фотогалерея
    Іракські військові з національним прапором і прапором «Ісламської держави» близько відбитого у терористів п'ятизіркового готелю Nineveh Oberoi Hotel в Мосулі, 19 січня 2017 року
    Банер «Ісламської держави» над п'ятизірковим готелем Nineveh Oberoi Hotel, червень 2014 року
    На що перетворили п'ятизірковий готель бойовики «Ісламської держави». Фотогалерея
    Вид на річку Тигр з вікна готелю, архівний знімок
    На що перетворили п'ятизірковий готель бойовики «Ісламської держави». Фотогалерея
    Вид на п'ятизірковий готель Nineveh Oberoi Hotel в Мосулі, 30 січня 2017 року
    На що перетворили п'ятизірковий готель бойовики «Ісламської держави». Фотогалерея

    Джерело: cameralabs.org
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