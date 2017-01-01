На що перетворили п'ятизірковий готель бойовики «Ісламської держави». Фотогалерея

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Мосул

В середині січня іракські сили безпеки відбили у терористів «Ісламської держави» п'ятизірковий готель Nineveh Oberoi Hotel в східній частині Мосула

Навесні 2015 року бойовики відкрили готель для своїх командирів, знищивши «блюзнірські» малюнки, барельєфи і інший декор. Він також був перейменований в Waritheen, що в перекладі з арабської означає «спадкоємці».

11-поверховий готель на березі Тигра з пальмовою садом, басейном і мармуровими підлогами був відкритий в 1986 році, під час війни в Іраку був вперше розграбований, пізніше використовувався як тимчасова штаб-квартира американських військових.