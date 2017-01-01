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    На Закарпатті згоріла вантажівка з російськими номерами

    • Вчора, 08:47
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    На трасі &laquo;Київ-Чоп&raquo;&nbsp;згоріла вантажівка з російськими номерами
    фото: pmg.ua
    На трасі «Київ-Чоп» згоріла вантажівка з російськими номерами

    7 січня близько 23:00 на трасі «Київ-Чоп» між селами Ракошино та Зняцьово Мукачівського району сталась пожежа: загорівся вантажний автомобіль.

    Як повідомляють джерела, пожежа почалась з кузова. Вогонь охопив майже увесь транспортний засіб. Відомо, що вантажівка реєстрації Російської Федерації.

    Наразі пожежники працюють на місці події. До ліквідації пожежі залучені мукачівські рятувальники.

    Причини та збитки встановлюються. Деталі згодом.

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    На Закарпатті згоріла вантажівка з російськими номерами
    На Закарпатті згоріла вантажівка з російськими номерами
    На Закарпатті згоріла вантажівка з російськими номерами
    На Закарпатті згоріла вантажівка з російськими номерами
    На Закарпатті згоріла вантажівка з російськими номерами
    На Закарпатті згоріла вантажівка з російськими номерами
    На Закарпатті згоріла вантажівка з російськими номерами


    Джерело: pmg.ua

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