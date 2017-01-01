На Закарпатті згоріла вантажівка з російськими номерами
- Вчора, 08:47
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фото: pmg.ua
На трасі «Київ-Чоп» згоріла вантажівка з російськими номерами
7 січня близько 23:00 на трасі «Київ-Чоп» між селами Ракошино та Зняцьово Мукачівського району сталась пожежа: загорівся вантажний автомобіль.
Як повідомляють джерела, пожежа почалась з кузова. Вогонь охопив майже увесь транспортний засіб. Відомо, що вантажівка реєстрації Російської Федерації.
Наразі пожежники працюють на місці події. До ліквідації пожежі залучені мукачівські рятувальники.
Причини та збитки встановлюються. Деталі згодом.
Джерело: pmg.ua