Найкращі фотографії 2016 року, зроблені за допомогою дронів
- Вчора, 12:22
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Розсилка
Адміністрація фотосервісу Dronestagram, присвяченого фотографіям, зробленим за допомогою дронів, підбила підсумки 2016 року, обравши найкращі знімки, опубліковані учасниками спільноти за останніх 12 місяців
Серед найкращих опинилися знімок італійця Франческо Катутто, що відобразив церкву Святого Франциска в місті Ассізі, фотографія скелелаза, зроблена Максом Сігалом біля гори Моаб у штаті Юта (США), і фото молодят, які відпочивають під пальмами в Хуахіні.
Джерело: Bird In Flight