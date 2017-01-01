Найкрасивіші дівчата Женевського автосалону. Фотогалерея



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Женевському автосалоні, окрім автоновинок та незвичайних концептів, радують око красиві дівчата

Жодна автомобільна виставка не обходиться без вродливих дівчат. На Женевському автосалоні, який проходить у Швейцарії з 9 по 19 березня, дебютує близько 900 нових автомобілів. Але, окрім автоновинок та незвичайних концептів, радують око поціновувачів і красуні: блондинки і брюнетки, азіатки і мулатки.

За день роботи на мотор-шоу дівчата-стендистки можуть отримувати до $1500. В середньому – $500–600, передає autocentre.

Джерело: Gazeta.ua