Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ
- Сьогодні, 10:35
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Родина потрапила в головні тренди мережі останнього часу
Користувач Instagram Спенсер Хілл зворушив світ фотоісторіями з життя своєї веселої і дружної сім'ї.
Разом із красунею-дружиною чоловік виховує двох чарівних синів.
Фото сім'ї набули шаленої популярності в соціальних мережах.
Ця родина потрапила в головні тренди мережі останнього часу.
А відео, де молодший син Спенсера сміється уві сні на грудях у батька, стало вірусним.
Дивіться чудові знімки з життя прекрасної сім'ї у нашій фотогалереї.
Джерело: Gazeta.ua