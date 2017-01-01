Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Родина потрапила в головні тренди мережі останнього часу

Користувач Instagram Спенсер Хілл зворушив світ фотоісторіями з життя своєї веселої і дружної сім'ї.

Разом із красунею-дружиною чоловік виховує двох чарівних синів.

Фото сім'ї набули шаленої популярності в соціальних мережах.

Ця родина потрапила в головні тренди мережі останнього часу.

А відео, де молодший син Спенсера сміється уві сні на грудях у батька, стало вірусним.

Дивіться чудові знімки з життя прекрасної сім'ї у нашій фотогалереї.

Джерело: Gazeta.ua