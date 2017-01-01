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    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ

    • Сьогодні, 10:35
    • Розсилка

    Родина потрапила в головні тренди мережі останнього часу

    Користувач Instagram Спенсер Хілл зворушив світ фотоісторіями з життя своєї веселої і дружної сім'ї.

    Разом із красунею-дружиною чоловік виховує двох чарівних синів.

    Фото сім'ї набули шаленої популярності в соціальних мережах.

    Ця родина потрапила в головні тренди мережі останнього часу.

    А відео, де молодший син Спенсера сміється уві сні на грудях у батька, стало вірусним.

    Дивіться чудові знімки з життя прекрасної сім'ї у нашій фотогалереї.

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    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ
    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ
    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ
    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ
    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ
    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ
    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ
    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ
    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ
    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ
    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ
    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ
    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ
    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ
    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ
    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ
    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ
    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ
    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ
    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ
    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ
    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ
    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ
    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ
    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ
    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ
    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ
    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ
    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ
    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ
    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ
    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ
    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ
    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ
    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ
    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ
    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ
    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ
    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ
    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ
    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ
    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ
    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ
    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ
    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ
    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ
    Наймиліша фотосесія родини, якою захоплюється весь світ

    Джерело: Gazeta.ua

    діти
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