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    Найважливіші фотографії 2016 року за версією The New York Times

    • 1 Сiчня, 03:00
    • Розсилка

    Впливова американська щоденна газета The New York Times опублікувала підбірку найважливіших світлин 2016 року

    В центрі уваги фотографів - висвітлення світових новин, соціальних проблем та цікавих подій, таких як Олімпіада в Ріо, а також вибори в США.

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    На думку редакторів The New York Times, 2016 рік багатий на події в гарячих точках і місцях катастроф, акції протесту та природні явища, які зачепили невеликі села та мегаполіси.

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    Найважливіші фотографії 2016 року за версією The New York Times
    Найважливіші фотографії 2016 року за версією The New York Times
    Найважливіші фотографії 2016 року за версією The New York Times
    Найважливіші фотографії 2016 року за версією The New York Times
    Найважливіші фотографії 2016 року за версією The New York Times
    Найважливіші фотографії 2016 року за версією The New York Times
    Найважливіші фотографії 2016 року за версією The New York Times
    Найважливіші фотографії 2016 року за версією The New York Times
    Найважливіші фотографії 2016 року за версією The New York Times

    Джерело: УНН

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