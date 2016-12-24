Найважливіші фотографії 2016 року за версією The New York Times
- 1 Сiчня, 03:00
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Впливова американська щоденна газета The New York Times опублікувала підбірку найважливіших світлин 2016 року
В центрі уваги фотографів - висвітлення світових новин, соціальних проблем та цікавих подій, таких як Олімпіада в Ріо, а також вибори в США.
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На думку редакторів The New York Times, 2016 рік багатий на події в гарячих точках і місцях катастроф, акції протесту та природні явища, які зачепили невеликі села та мегаполіси.
Джерело: УНН