Не Голлівудом єдиним. Моторошні фото найбільш неблагополучного району Лос-Анджелеса

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Типовою мешканкою району є Женевін - героїнова наркоманка, яка експлуатує своє тіло, щоб прогодувати себе і хлопця

У цьому приголомшливому фотопроекті Сьюзан Стейн демонструє мешканців вулиць лос-анджелеського району Скід Роу.

Він користується поганою славою, оскільки тут живе близько 6 тисяч бездомних і наркоманів.

Серед них, наприклад, Дорін, колишня співробітниця пожежної охорони, що підсіла на крек, і Джеррі, чиє обличчя спотворене моторошнлю травма, яку він отримав під час аварії автобуса 10 років тому.

Ще одною мешканкою району є Женевін - героїнова наркоманка, яка, за її словами, експлуатує своє тіло, щоб прогодувати себе і хлопця.

Тож як виглядають мешканці лос-анджелеського району Скід Роу?

Джерело: telegraf.com.ua