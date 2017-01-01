Не Голлівудом єдиним. Моторошні фото найбільш неблагополучного району Лос-Анджелеса
- Сьогодні, 12:07
-
Розсилка
Типовою мешканкою району є Женевін - героїнова наркоманка, яка експлуатує своє тіло, щоб прогодувати себе і хлопця
У цьому приголомшливому фотопроекті Сьюзан Стейн демонструє мешканців вулиць лос-анджелеського району Скід Роу.
Він користується поганою славою, оскільки тут живе близько 6 тисяч бездомних і наркоманів.
Серед них, наприклад, Дорін, колишня співробітниця пожежної охорони, що підсіла на крек, і Джеррі, чиє обличчя спотворене моторошнлю травма, яку він отримав під час аварії автобуса 10 років тому.
Ще одною мешканкою району є Женевін - героїнова наркоманка, яка, за її словами, експлуатує своє тіло, щоб прогодувати себе і хлопця.
Тож як виглядають мешканці лос-анджелеського району Скід Роу?
Джерело: telegraf.com.ua