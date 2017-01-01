Неочікувана зустріч у Гонконзі. Як двійники Дональда Трампа та Кім Чен Ина містом гуляли

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Зустріч двійників Дональда Трампа і Кім Чен Ина

У Гонконзі відбулась зустріч двійників американського президента Дональда Трампа і керівника КНДР Кім Чен Ина

Під час передвиборної кампанії республіканець заявляв, що для нього «не було б проблемою» зустрітися з північнокорейським лідером. Пізніше Трамп говорив, що прийняв би Кім Чен Ина на території Сполучених Штатів, а в Пхеньян би не поїхав.

У свою чергу їхні двійники, 37-річний Говард і 66-річний Денніс Алан, все ж побачилися в Гонконзі, обнялися біля американського консульства, сходили в перукарню, проїхалися на метро.

Джерело: Газета.Ру