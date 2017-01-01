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    Неочікувана зустріч у Гонконзі. Як двійники Дональда Трампа та Кім Чен Ина містом гуляли

    • Сьогодні, 11:11
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    Зустріч двійників Дональда Трампа і Кім Чен Ина
    Зустріч двійників Дональда Трампа і Кім Чен Ина

    У Гонконзі відбулась зустріч двійників американського президента Дональда Трампа і керівника КНДР Кім Чен Ина

    Під час передвиборної кампанії республіканець заявляв, що для нього «не було б проблемою» зустрітися з північнокорейським лідером. Пізніше Трамп говорив, що прийняв би Кім Чен Ина на території Сполучених Штатів, а в Пхеньян би не поїхав.

    У свою чергу їхні двійники, 37-річний Говард і 66-річний Денніс Алан, все ж побачилися в Гонконзі, обнялися біля американського консульства, сходили в перукарню, проїхалися на метро.

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    Неочікувана зустріч у Гонконзі. Як двійники Дональда Трампа та Кім Чен Ина містом гуляли
    Неочікувана зустріч у Гонконзі. Як двійники Дональда Трампа та Кім Чен Ина містом гуляли
    Неочікувана зустріч у Гонконзі. Як двійники Дональда Трампа та Кім Чен Ина містом гуляли
    Неочікувана зустріч у Гонконзі. Як двійники Дональда Трампа та Кім Чен Ина містом гуляли
    Неочікувана зустріч у Гонконзі. Як двійники Дональда Трампа та Кім Чен Ина містом гуляли
    Неочікувана зустріч у Гонконзі. Як двійники Дональда Трампа та Кім Чен Ина містом гуляли
    Неочікувана зустріч у Гонконзі. Як двійники Дональда Трампа та Кім Чен Ина містом гуляли
    Неочікувана зустріч у Гонконзі. Як двійники Дональда Трампа та Кім Чен Ина містом гуляли
    Неочікувана зустріч у Гонконзі. Як двійники Дональда Трампа та Кім Чен Ина містом гуляли
    Неочікувана зустріч у Гонконзі. Як двійники Дональда Трампа та Кім Чен Ина містом гуляли
    Неочікувана зустріч у Гонконзі. Як двійники Дональда Трампа та Кім Чен Ина містом гуляли
    Неочікувана зустріч у Гонконзі. Як двійники Дональда Трампа та Кім Чен Ина містом гуляли
    Неочікувана зустріч у Гонконзі. Як двійники Дональда Трампа та Кім Чен Ина містом гуляли
    Неочікувана зустріч у Гонконзі. Як двійники Дональда Трампа та Кім Чен Ина містом гуляли
    Неочікувана зустріч у Гонконзі. Як двійники Дональда Трампа та Кім Чен Ина містом гуляли

    Джерело: Газета.Ру

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