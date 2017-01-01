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    Неймовірна краса Ірландії 1890-х років. Фотогалерея

    • Сьогодні, 11:08
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    На цих листівках зображені яскраві пагорби і скелі, долини і замки, міста і села Ірландії в 1890-х роках.

    Зображення створені за допомогою процесу фотохрому, що дозволяв перетворювати чорно-білі фотографії в реалістично розфарбовані кольорові листівки.

    Фотохром винайшов в 1880-х роках співробітник швейцарської поліграфічної компанії. Він наносив світлочутливу емульсію на літографські камені і виставляв при сонячному світлі через негатив.

    Протягом декількох годин вона застигала пропорційно тонам негативу, і на камені залишалося фіксоване зображення.

    Для кожного відтінку виготовлялася окрема друкована форма.

    Тому у виробництві однієї листівки могли задіяти до десяти і більше друкованих каменів.

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    Неймовірна краса Ірландії 1890-х років. Фотогалерея
    Неймовірна краса Ірландії 1890-х років. Фотогалерея
    Неймовірна краса Ірландії 1890-х років. Фотогалерея
    Неймовірна краса Ірландії 1890-х років. Фотогалерея
    Неймовірна краса Ірландії 1890-х років. Фотогалерея
    Неймовірна краса Ірландії 1890-х років. Фотогалерея
    Неймовірна краса Ірландії 1890-х років. Фотогалерея
    Неймовірна краса Ірландії 1890-х років. Фотогалерея
    Неймовірна краса Ірландії 1890-х років. Фотогалерея
    Неймовірна краса Ірландії 1890-х років. Фотогалерея
    Неймовірна краса Ірландії 1890-х років. Фотогалерея
    Неймовірна краса Ірландії 1890-х років. Фотогалерея
    Неймовірна краса Ірландії 1890-х років. Фотогалерея
    Неймовірна краса Ірландії 1890-х років. Фотогалерея
    Неймовірна краса Ірландії 1890-х років. Фотогалерея
    Неймовірна краса Ірландії 1890-х років. Фотогалерея
    Неймовірна краса Ірландії 1890-х років. Фотогалерея
    Неймовірна краса Ірландії 1890-х років. Фотогалерея
    Неймовірна краса Ірландії 1890-х років. Фотогалерея
    Неймовірна краса Ірландії 1890-х років. Фотогалерея
    Неймовірна краса Ірландії 1890-х років. Фотогалерея
    Неймовірна краса Ірландії 1890-х років. Фотогалерея
    Неймовірна краса Ірландії 1890-х років. Фотогалерея
    Неймовірна краса Ірландії 1890-х років. Фотогалерея
    Неймовірна краса Ірландії 1890-х років. Фотогалерея
    Неймовірна краса Ірландії 1890-х років. Фотогалерея
    Неймовірна краса Ірландії 1890-х років. Фотогалерея
    Неймовірна краса Ірландії 1890-х років. Фотогалерея

    Джерело: telegraf.com.ua

    історія Ірландія
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