Неймовірна краса Ірландії 1890-х років. Фотогалерея



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На цих листівках зображені яскраві пагорби і скелі, долини і замки, міста і села Ірландії в 1890-х роках.

Зображення створені за допомогою процесу фотохрому, що дозволяв перетворювати чорно-білі фотографії в реалістично розфарбовані кольорові листівки.

Фотохром винайшов в 1880-х роках співробітник швейцарської поліграфічної компанії. Він наносив світлочутливу емульсію на літографські камені і виставляв при сонячному світлі через негатив.

Протягом декількох годин вона застигала пропорційно тонам негативу, і на камені залишалося фіксоване зображення.

Для кожного відтінку виготовлялася окрема друкована форма.

Тому у виробництві однієї листівки могли задіяти до десяти і більше друкованих каменів.

Джерело: telegraf.com.ua