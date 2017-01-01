Неймовірна Меланія Трамп своєю сукнею затьмарила зустріч лідерів Китаю та США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Модні критики похвалили вибір Меланії, адже в китайських традиціях червоний колір - символ процвітання і успіху

Президент США Дональд Трамп приймав у себе в маєтку Мар-а-Лаго китайського лідера - голову Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна, який прибув до Америки з офіційним візитом. Зустріч відбулася вчора, 6 квітня, і почалася з вечері, яку глави держав відвідали разом з дружинами: Сі Цзіньпін - з Пен Ліюань, Дональд - з Меланією Трамп.

Перша леді США була в червоній сукні Valentino вартістю в чотири тисячі доларів. Модні критики похвалили вибір Меланії, адже в китайських традиціях червоний колір - символ процвітання і успіху.

На банкеті були присутні міністр торгівлі США Уілбур Росс, голова апарату Білого дому Райнс Прібус, радник президента зі стратегічних питань Стів Беннон, а також радники глави держави - дочка Трампа Іванка та її чоловік.

Нагадаємо, напередодні відбулася зустріч з королем Йорданії президента США Дональда Трампа.

Джерело: Gazeta.ua