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    Неймовірна Меланія Трамп своєю сукнею затьмарила зустріч лідерів Китаю та США

    • Сьогодні, 12:21
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    Модні критики похвалили вибір Меланії, адже в китайських традиціях червоний колір - символ процвітання і успіху

    Президент США Дональд Трамп приймав у себе в маєтку Мар-а-Лаго китайського лідера - голову Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна, який прибув до Америки з офіційним візитом. Зустріч відбулася вчора, 6 квітня, і почалася з вечері, яку глави держав відвідали разом з дружинами: Сі Цзіньпін - з Пен Ліюань, Дональд - з Меланією Трамп.

    Перша леді США була в червоній сукні Valentino вартістю в чотири тисячі доларів. Модні критики похвалили вибір Меланії, адже в китайських традиціях червоний колір - символ процвітання і успіху.

    На банкеті були присутні міністр торгівлі США Уілбур Росс, голова апарату Білого дому Райнс Прібус, радник президента зі стратегічних питань Стів Беннон, а також радники глави держави - дочка Трампа Іванка та її чоловік.

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    Неймовірна Меланія Трамп своєю сукнею затьмарила зустріч лідерів Китаю та США
    Неймовірна Меланія Трамп своєю сукнею затьмарила зустріч лідерів Китаю та США
    Неймовірна Меланія Трамп своєю сукнею затьмарила зустріч лідерів Китаю та США
    Неймовірна Меланія Трамп своєю сукнею затьмарила зустріч лідерів Китаю та США
    Неймовірна Меланія Трамп своєю сукнею затьмарила зустріч лідерів Китаю та США
    Неймовірна Меланія Трамп своєю сукнею затьмарила зустріч лідерів Китаю та США
    Неймовірна Меланія Трамп своєю сукнею затьмарила зустріч лідерів Китаю та США
    Неймовірна Меланія Трамп своєю сукнею затьмарила зустріч лідерів Китаю та США
    Неймовірна Меланія Трамп своєю сукнею затьмарила зустріч лідерів Китаю та США
    Неймовірна Меланія Трамп своєю сукнею затьмарила зустріч лідерів Китаю та США
    Неймовірна Меланія Трамп своєю сукнею затьмарила зустріч лідерів Китаю та США
    Неймовірна Меланія Трамп своєю сукнею затьмарила зустріч лідерів Китаю та США
    Неймовірна Меланія Трамп своєю сукнею затьмарила зустріч лідерів Китаю та США
    Неймовірна Меланія Трамп своєю сукнею затьмарила зустріч лідерів Китаю та США
    Неймовірна Меланія Трамп своєю сукнею затьмарила зустріч лідерів Китаю та США
    Неймовірна Меланія Трамп своєю сукнею затьмарила зустріч лідерів Китаю та США
    Неймовірна Меланія Трамп своєю сукнею затьмарила зустріч лідерів Китаю та США
    Неймовірна Меланія Трамп своєю сукнею затьмарила зустріч лідерів Китаю та США
    Неймовірна Меланія Трамп своєю сукнею затьмарила зустріч лідерів Китаю та США

    Нагадаємо, напередодні відбулася зустріч з королем Йорданії президента США Дональда Трампа.

    Джерело: Gazeta.ua

    США Китай Дональд Трамп Меланія Трамп
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