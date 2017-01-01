Неймовірні фотографії Києва 1950-х років
- Сьогодні, 09:55
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Як виглядала столиця України в 1950-х роках
Користувач соціальної мережі Фейсбук Mike Mikes розмістив фотографії Києва 1950-х років
«Як було зелено, всюди ростуть квіти, ....», - йдеться в коментарі до фотографій.
Також, окремо варто звернути увагу на назви закладів, афіші та вивіски тих часів.
Майже на всіх з них ви побачите написи українською мовою.
Тож, як виглядав Київ в 1950-х роках?
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