Неймовірні фотографії Києва 1950-х років

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Як виглядала столиця України в 1950-х роках

Користувач соціальної мережі Фейсбук Mike Mikes розмістив фотографії Києва 1950-х років

«Як було зелено, всюди ростуть квіти, ....», - йдеться в коментарі до фотографій.

Також, окремо варто звернути увагу на назви закладів, афіші та вивіски тих часів.

Майже на всіх з них ви побачите написи українською мовою.

Тож, як виглядав Київ в 1950-х роках?

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