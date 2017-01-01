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    Неймовірні фотографії Києва 1950-х років

    • Сьогодні, 09:55
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    Як виглядала столиця України в 1950-х роках

    Користувач соціальної мережі Фейсбук Mike Mikes розмістив фотографії Києва 1950-х років

    «Як було зелено, всюди ростуть квіти, ....», - йдеться в коментарі до фотографій.

    Також, окремо варто звернути увагу на назви закладів, афіші та вивіски тих часів.

    Майже на всіх з них ви побачите написи українською мовою.

    Тож, як виглядав Київ в 1950-х роках?

    Дивіться також матеріал Фото, які можна розглядати годинами. Як виглядав Київ в 1960-х роках

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    Неймовірні фотографії Києва 1950-х років
    Неймовірні фотографії Києва 1950-х років
    Неймовірні фотографії Києва 1950-х років
    Неймовірні фотографії Києва 1950-х років
    Неймовірні фотографії Києва 1950-х років
    Неймовірні фотографії Києва 1950-х років
    Неймовірні фотографії Києва 1950-х років
    Неймовірні фотографії Києва 1950-х років
    Неймовірні фотографії Києва 1950-х років
    Неймовірні фотографії Києва 1950-х років
    Неймовірні фотографії Києва 1950-х років
    Неймовірні фотографії Києва 1950-х років
    Неймовірні фотографії Києва 1950-х років
    Неймовірні фотографії Києва 1950-х років
    Неймовірні фотографії Києва 1950-х років
    Неймовірні фотографії Києва 1950-х років
    Неймовірні фотографії Києва 1950-х років
    Неймовірні фотографії Києва 1950-х років
    Неймовірні фотографії Києва 1950-х років
    Неймовірні фотографії Києва 1950-х років
    Неймовірні фотографії Києва 1950-х років
    Неймовірні фотографії Києва 1950-х років
    Неймовірні фотографії Києва 1950-х років
    Неймовірні фотографії Києва 1950-х років
    Неймовірні фотографії Києва 1950-х років
    Неймовірні фотографії Києва 1950-х років
    Неймовірні фотографії Києва 1950-х років
    Неймовірні фотографії Києва 1950-х років
    Неймовірні фотографії Києва 1950-х років
    Неймовірні фотографії Києва 1950-х років
    Неймовірні фотографії Києва 1950-х років
    Неймовірні фотографії Києва 1950-х років
    Неймовірні фотографії Києва 1950-х років
    Неймовірні фотографії Києва 1950-х років
    Неймовірні фотографії Києва 1950-х років
    Неймовірні фотографії Києва 1950-х років
    Неймовірні фотографії Києва 1950-х років
    Неймовірні фотографії Києва 1950-х років
    Неймовірні фотографії Києва 1950-х років


    Київ історія СРСР
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