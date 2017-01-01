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    Неймовірні фотографії з Лимонного фестивалю на Лазурному березі

    • Сьогодні, 14:30
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    Цього року темою заходу став Бродвей, сотні фахівців створили фігури з тисяч лимонів і апельсинів, присвячені популярним мюзиклам

    У французькому курортному місті Ментона, яке називають столицею лимонів, стартував традиційний Лимонний фестиваль (Fête du Citron).

    Цього року темою заходу став Бродвей, сотні фахівців створили фігури з тисяч лимонів і апельсинів, присвячені популярним мюзиклам. Торік темою фестивалю були італійські фільми, роком раніше – китайська лимонна культура.

    Як виглядають багатотонні цитрусові скульптури – у фоторепортажі.

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    Скульптура, присвячена музичній комедії «Кабаре» (1972)
    Скульптура, присвячена музичній комедії «Співаючі під дощем» (1952)
    Скульптура, присвячена музичній комедії «Чикаго»
    Скульптура, присвячена музичній комедії «Нотр-Дам де Парі»
    Скульптура, присвячена музичному фільму «Мері Поппінс» (1964)
    Скульптура, присвячена музичному фільму «Американець в Парижі» (1951)
    Скульптура, присвячена музичному фільму «Мері Поппінс» (1964)
    Скульптура, присвячена музичному фільму «Цар Лев»
    Скульптура, присвячена музичній комедії «Кабаре» (1972)
    Скульптура зі сценою з фільму Федеріко Фелліні «Солодке життя» (1959)
    Скульптура у вигляді дракона на лимони фестивалі у Франції, 2015 рік
    Неймовірні фотографії з Лимонного фестивалю на Лазурному березі

    Джерело: Газета.Ру
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