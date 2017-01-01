Неймовірні фотографії з Лимонного фестивалю на Лазурному березі
- Сьогодні, 14:30
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Цього року темою заходу став Бродвей, сотні фахівців створили фігури з тисяч лимонів і апельсинів, присвячені популярним мюзиклам
У французькому курортному місті Ментона, яке називають столицею лимонів, стартував традиційний Лимонний фестиваль (Fête du Citron).
Цього року темою заходу став Бродвей, сотні фахівців створили фігури з тисяч лимонів і апельсинів, присвячені популярним мюзиклам. Торік темою фестивалю були італійські фільми, роком раніше – китайська лимонна культура.
Як виглядають багатотонні цитрусові скульптури – у фоторепортажі.
Джерело: Газета.Ру