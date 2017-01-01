Неймовірні речі, на які здатна найгнучкіша у світі дівчинка

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Софі дуже пластична, її розтяжка просто шокує. Те, що робить дівчинка, змушує відкрити рот!

Софі Доссі лише 15 років, а вона вже стала всесвітньо відомою і дуже популярною.

В Instagram за дівчиною стежать 259 000 фоловерів. Таку славу вона здобула завдяки своєму унікальному тілу, яке гнеться на всі боки.

Софі дуже пластична і її розтяжка просто шокує. Те, що робить дівчинка, змушує відкрити рот!

Джерело: telegraf.com.ua