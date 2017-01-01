Незламний дух та бойовий характер. Як ветерани АТО на візках грали в баскетбол

У Львові в Палаці спорту «Галичина» стартував турнір з баскетболу для людей з порушеннями опорно-рухового апарату «LVIV UNION BASKET OPEN»

У змаганнях беруть участь 4 українські команди з Києва, Львова та Харкова. Організатор турніру - львівська баскетбольна команда інваспортсменів «Union Basket» лише минулого року після десятирічної перерви відновила тренування. Фаворитами вважають колектив «Харків-баскет». Новачка у цьому виді спорту - столичну команду баскетболістів «Миротворець» повністю складають ветерани АТО, котрі отримали травми опорно-рухового апарату. Саме тут, на баскетбольному майданчику, кияни продемонструють свій незламний дух та бойовий характер…

Баскетбол на інвалідних візках з'явився в 1946 у США. Колишні баскетболісти (і не тільки баскетболісти), під час другої світової війни, які отримали серйозні поранення і каліцтва на полях битв, не захотіли розлучатися з улюбленою грою і придумали «свій» баскетбол. Зараз у нього грають більш ніж в 80 країнах. Число тільки офіційно зареєстрованих гравців - близько 25 тисяч чоловік.

Міжнародна федерація баскетболу на інвалідних візках (IWBF) проводить різні спортивні заходи: чемпіонат світу - раз на 4 роки; щорічні турніри клубних команд, зональні змагання (один-два рази на рік) і ін. Баскетбол на інвалідних візках входить в програму Паралімпійських Ігор з моменту проведення перших таких змагань серед інвалідів в Римі в 1960 році.