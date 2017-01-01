Незвичайна колекція старовинних знарядь для тортур

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53-річний історик з Канади має незвичне захоплення

Ілюзіоніст та історик 53-річний Стів Сантіні з Оуен-Саунд (Онтаріо, Канада), володіє більш ніж 220 стародавніми знаряддями катувань, які він досліджує на собі, щоб зрозуміти, як вони працюють.

Його колекція містить різноманітні реліквії, призначені для судових тортур і страт з 16 століття і до наших днів.

Вперше Стів зацікавився цією темою в 15 років, коли він навчився позбуватися від ланцюгів і кайданів при зануренні в басейн.

З тих пір він почав вивчати і збирати пристрої для тортур і страт.

Сьогодні Стів Сантіні став справжнім експертом в цій галузі.

Джерело: telegraf.com.ua