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    Незвичайна колекція старовинних знарядь для тортур

    • Сьогодні, 11:14
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    53-річний історик з Канади має незвичне захоплення

    Ілюзіоніст та історик 53-річний Стів Сантіні з Оуен-Саунд (Онтаріо, Канада), володіє більш ніж 220 стародавніми знаряддями катувань, які він досліджує на собі, щоб зрозуміти, як вони працюють.

    Його колекція містить різноманітні реліквії, призначені для судових тортур і страт з 16 століття і до наших днів.

    Вперше Стів зацікавився цією темою в 15 років, коли він навчився позбуватися від ланцюгів і кайданів при зануренні в басейн.

    З тих пір він почав вивчати і збирати пристрої для тортур і страт.

    Сьогодні Стів Сантіні став справжнім експертом в цій галузі.

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    Незвичайна колекція старовинних знарядь для тортур
    Незвичайна колекція старовинних знарядь для тортур
    Незвичайна колекція старовинних знарядь для тортур
    Незвичайна колекція старовинних знарядь для тортур
    Незвичайна колекція старовинних знарядь для тортур
    Незвичайна колекція старовинних знарядь для тортур
    Незвичайна колекція старовинних знарядь для тортур
    Незвичайна колекція старовинних знарядь для тортур
    Незвичайна колекція старовинних знарядь для тортур
    Незвичайна колекція старовинних знарядь для тортур
    Незвичайна колекція старовинних знарядь для тортур
    Незвичайна колекція старовинних знарядь для тортур
    Незвичайна колекція старовинних знарядь для тортур
    Незвичайна колекція старовинних знарядь для тортур
    Незвичайна колекція старовинних знарядь для тортур
    Незвичайна колекція старовинних знарядь для тортур
    Незвичайна колекція старовинних знарядь для тортур
    Незвичайна колекція старовинних знарядь для тортур

    Джерело: telegraf.com.ua

    Канада
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