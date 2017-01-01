Незвичний зимовий туман вкрив Київ. Фотогалерея

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Туман у Києві

З учорашнього дня, 16 січня, жителі Києва масово скаржаться на туман і запах гару в різних районах міста

При цьому в Державній службі України з надзвичайних ситуацій не можуть назвати причину цієї ситуації, передає Politeka.

У відомстві зазначають, що виїжджають на перевірку території, але місце займання поки що встановити не вдалося. У ДержНС припустили, що, можливо, запах гару чути через горіння сміттєвих баків.

Запах відчувають у Солом’янському та Оболонському районах, а також на Троєщині, Нивках, Боращгівці і Позняках. Понад те, дим і смог дісталися й міст-супутників Києва, наприклад Вишневого чи Василькова.