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    Незвичний зимовий туман вкрив Київ. Фотогалерея

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    Туман у Києві
    Туман у Києві

    З учорашнього дня, 16 січня, жителі Києва масово скаржаться на туман і запах гару в різних районах міста

    При цьому в Державній службі України з надзвичайних ситуацій не можуть назвати причину цієї ситуації, передає Politeka.

    У відомстві зазначають, що виїжджають на перевірку території, але місце займання поки що встановити не вдалося. У ДержНС припустили, що, можливо, запах гару чути через горіння сміттєвих баків.

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    Незвичний зимовий туман вкрив Київ. Фотогалерея
    Незвичний зимовий туман вкрив Київ. Фотогалерея
    Незвичний зимовий туман вкрив Київ. Фотогалерея
    Незвичний зимовий туман вкрив Київ. Фотогалерея
    Незвичний зимовий туман вкрив Київ. Фотогалерея
    Незвичний зимовий туман вкрив Київ. Фотогалерея
    Незвичний зимовий туман вкрив Київ. Фотогалерея
    Незвичний зимовий туман вкрив Київ. Фотогалерея

    Запах відчувають у Солом’янському та Оболонському районах, а також на Троєщині, Нивках, Боращгівці і Позняках. Понад те, дим і смог дісталися й міст-супутників Києва, наприклад Вишневого чи Василькова.

    Київ
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