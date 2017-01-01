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    Ніч над Нью-Йорком. Фотопроект, який захоплює дух

    • Сьогодні, 12:27
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    Пулітцерівський лауреат, франко-американський фотограф і режисер Вінсент Лафоре здійснював польоти в небі над Нью-Йорк більше 50 разів, щоб зробити такі вражаючі кадри

    Приголомшливий фотограф і журналіст Вінсент Лафоре представив неймовірної краси проект під назвою «Ніч над Нью-Йорком».

    Це перший проект, в якому представлені знімки цього великого міста в такий час доби і з такої висоти.

    Взагалі, це вже не перший проект, який Вінсент робить з вертольота.

    Тільки протягом останніх чотирьох років Вінсент знімав Нью-Йорк з висотою вже близько 50 разів, але тільки зараз ці знімки вийшли максимально ефектними і сподобалися публіці.

    На фотографіях вулиці Нью-Йорка виглядають настільки ідеально, що здаються нереальними: яскраві кольори і точність кожної деталі роблять кадри досконалими.

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    Ніч над Нью-Йорком. Фотопроект, який захоплює дух
    Ніч над Нью-Йорком. Фотопроект, який захоплює дух
    Ніч над Нью-Йорком. Фотопроект, який захоплює дух
    Ніч над Нью-Йорком. Фотопроект, який захоплює дух
    Ніч над Нью-Йорком. Фотопроект, який захоплює дух
    Ніч над Нью-Йорком. Фотопроект, який захоплює дух
    Ніч над Нью-Йорком. Фотопроект, який захоплює дух
    Ніч над Нью-Йорком. Фотопроект, який захоплює дух
    Ніч над Нью-Йорком. Фотопроект, який захоплює дух
    Ніч над Нью-Йорком. Фотопроект, який захоплює дух
    Ніч над Нью-Йорком. Фотопроект, який захоплює дух

    США фотограф Нью-Йорк
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