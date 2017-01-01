Ніч над Нью-Йорком. Фотопроект, який захоплює дух

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Пулітцерівський лауреат, франко-американський фотограф і режисер Вінсент Лафоре здійснював польоти в небі над Нью-Йорк більше 50 разів, щоб зробити такі вражаючі кадри

Приголомшливий фотограф і журналіст Вінсент Лафоре представив неймовірної краси проект під назвою «Ніч над Нью-Йорком».

Це перший проект, в якому представлені знімки цього великого міста в такий час доби і з такої висоти.

Взагалі, це вже не перший проект, який Вінсент робить з вертольота.

Тільки протягом останніх чотирьох років Вінсент знімав Нью-Йорк з висотою вже близько 50 разів, але тільки зараз ці знімки вийшли максимально ефектними і сподобалися публіці.

На фотографіях вулиці Нью-Йорка виглядають настільки ідеально, що здаються нереальними: яскраві кольори і точність кожної деталі роблять кадри досконалими.