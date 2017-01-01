Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
- Сьогодні, 10:50
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Кажуть, раніше в цьому старому будинку був завод з виготовленню трун
В наші дні його називають «Фабрика нічних кошмарів», а знаходиться це місце в місті Ніагара Фоллс, Канада.
У ньому процвітає атракціон жанру «кімната страху», що привертає увагу багатьох любителів жахів.
Якщо ви занадто налякані, запас відваги вичерпався, і ви не можете далі пересуватися похмурими кімнатами, досить крикнути «Жахи!» (Nightmares!).
До вас прийдуть на допомогу, але сфотографують, щоб поповнити і без того величезну колекцію знімків під назвою Курячий список (Chicken List).
У ньому вже більше 100 000 імен. У всіх шок в очах і жах на обличчях.
Джерело: telegraf.com.ua