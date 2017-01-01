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    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»

    • Сьогодні, 10:50
    • Розсилка

    Кажуть, раніше в цьому старому будинку був завод з виготовленню трун

    В наші дні його називають «Фабрика нічних кошмарів», а знаходиться це місце в місті Ніагара Фоллс, Канада.

    У ньому процвітає атракціон жанру «кімната страху», що привертає увагу багатьох любителів жахів.

    Якщо ви занадто налякані, запас відваги вичерпався, і ви не можете далі пересуватися похмурими кімнатами, досить крикнути «Жахи!» (Nightmares!).

    До вас прийдуть на допомогу, але сфотографують, щоб поповнити і без того величезну колекцію знімків під назвою Курячий список (Chicken List).

    У ньому вже більше 100 000 імен. У всіх шок в очах і жах на обличчях.

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    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»
    Ніч страху: фото до смерті наляканих людей, які ніколи не забудуть «Будинок з привидами»

    Джерело: telegraf.com.ua

    Канада завод
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