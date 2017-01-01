Новий посол США в РФ Джон Хантсман, якого вже критикують російські політики



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джон Хантсман

В Росії інформацію про кандидатуру Хантсмана зустріли без особливого задоволення

Колишній губернатор штату Юта, республіканець Джон Хантсман прийняв пропозицію президента США Дональда Трампа стати новим послом США в Росії. Про це телеканалу NBC News розповіло джерело, близьке до Хантсману.

Хантсман - досвідчений дипломат, на посаді посла США в Китаї відповідав за налагодження зв'язків між Бараком Обамою і Ху Цзіньтао. У 2012 році Хантсман був одним з кандидатів від Республіканської партії на пост президента, проте в підсумку заявив про вихід з президентської гонки.

Варто зазначити, що в Росії інформацію про кандидатуру Хантсмана зустріли без особливого ентузіазму.

«Кандидатура посла США в Москві багато про що говорить. Хантсман - глава Атлантичної ради, де нормою стала жорстка критика Росії. Точно не голуб», - написав у своєму Twitter голова комітету російської Держдуми з міжнародних справ Олексій Пушков.

До слова, російське видання ТАСС зазначило, що під час передвиборної гонки в 2012 році Хантсман виступав з критикою політики «перезавантаження» відносин між США і Росією, запропонованої Обамою.

Екс-губернатор, зокрема, тоді стверджував, що США «прикидаються, ніби-то Кремль більшою мірою партнер, ніж він, насправді, є».