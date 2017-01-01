Одеські патріоти завадили прихильникам Росії відсвяткувати 23 лютого

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Одеса

Активісти патріотичних організацій заважали організованому підвезенню ветеранів і пенсіонерів до пам'ятника Невідомому матросу

В Одесі поліція запобігла провокації на Алеї Слави, де група любителів Росії намагалася провести захід з нагоди 23 лютого.

Активісти патріотичних організацій, в свою чергу, заважали організованому підвезенню ветеранів і пенсіонерів до пам'ятника Невідомому матросу. Між сторонами була невелика бійка і перепалка.

Як повідомили в прес-службі ГУ НП, одного з представників проросійських сил затримали - він ображав поліцейських і своїх опонентів, які перешкоджали проведенню акції. Чоловік був затриманий і доставлений в Приморський відділ поліції з метою недопущення подальшого розвитку конфлікту.

Відзначимо, що поліція все ж пропускала до пам'ятника людей з квітами.