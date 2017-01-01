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    Одеські патріоти завадили прихильникам Росії відсвяткувати 23 лютого

    • Сьогодні, 18:50
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    Одеса
    Одеса

    Активісти патріотичних організацій заважали організованому підвезенню ветеранів і пенсіонерів до пам'ятника Невідомому матросу

    В Одесі поліція запобігла провокації на Алеї Слави, де група любителів Росії намагалася провести захід з нагоди 23 лютого.

    Активісти патріотичних організацій, в свою чергу, заважали організованому підвезенню ветеранів і пенсіонерів до пам'ятника Невідомому матросу. Між сторонами була невелика бійка і перепалка.

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    Одеські патріоти завадили прихильникам Росії відсвяткувати 23 лютого
    Одеські патріоти завадили прихильникам Росії відсвяткувати 23 лютого
    Одеські патріоти завадили прихильникам Росії відсвяткувати 23 лютого
    Одеські патріоти завадили прихильникам Росії відсвяткувати 23 лютого
    Одеські патріоти завадили прихильникам Росії відсвяткувати 23 лютого
    Одеські патріоти завадили прихильникам Росії відсвяткувати 23 лютого
    Одеські патріоти завадили прихильникам Росії відсвяткувати 23 лютого
    Одеські патріоти завадили прихильникам Росії відсвяткувати 23 лютого
    Одеські патріоти завадили прихильникам Росії відсвяткувати 23 лютого
    Одеські патріоти завадили прихильникам Росії відсвяткувати 23 лютого
    Одеські патріоти завадили прихильникам Росії відсвяткувати 23 лютого
    Одеські патріоти завадили прихильникам Росії відсвяткувати 23 лютого
    Одеські патріоти завадили прихильникам Росії відсвяткувати 23 лютого
    Одеські патріоти завадили прихильникам Росії відсвяткувати 23 лютого
    Одеські патріоти завадили прихильникам Росії відсвяткувати 23 лютого
    Одеські патріоти завадили прихильникам Росії відсвяткувати 23 лютого
    Одеські патріоти завадили прихильникам Росії відсвяткувати 23 лютого
    Одеські патріоти завадили прихильникам Росії відсвяткувати 23 лютого
    Одеські патріоти завадили прихильникам Росії відсвяткувати 23 лютого
    Одеські патріоти завадили прихильникам Росії відсвяткувати 23 лютого
    Одеські патріоти завадили прихильникам Росії відсвяткувати 23 лютого

    Як повідомили в прес-службі ГУ НП, одного з представників проросійських сил затримали - він ображав поліцейських і своїх опонентів, які перешкоджали проведенню акції. Чоловік був затриманий і доставлений в Приморський відділ поліції з метою недопущення подальшого розвитку конфлікту.

    Відзначимо, що поліція все ж пропускала до пам'ятника людей з квітами.

    Джерело: Думская
    Росія Одеса сепаратизм
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