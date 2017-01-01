Олів'є, борщ та голубці. Як у Києві різдвяним обідом пригощали безхатьків
- Вчора, 08:32
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Фото: Апостроф
Як у Києві різдвяним обідом пригощали безхатьків
У Києві влаштували благодійний різдвяний обід для безхатьків, аби ті, хто не має, з ким та за що святкувати, хоч ненадовго відчули родинне тепло та затишокБезхатьків годували салатом олів'є, борщем, голубцями, котлетами та млинцями. А по обіді подарували гостям теплі речі, засоби гігієни та термоси. Усього прийшло пообідати понад 300 людей.
Джерело: Апостроф