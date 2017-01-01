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    Овації для Гройсмана: прем'єр замість чіткого звіту виголосив полум'яну промову (фоторепортаж)

    • Станіслав Груздєв
    • Сьогодні, 22:13
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    <span>Володимир Гройсман емоційно виступив в Раді</span>
    Володимир Гройсман емоційно виступив в Раді

    Кабміну Гройсмана виповнився рік

    Сьогодні, 14 квітня, виповнюється рік роботи Володимира Гройсмана. Та звітувати найближчим часом Кабмін у парламенті не буде. З наступного тижня у Раді передбачається тривала перерва: у сесійній залі депутати зберуться лише 16 травня. Очевидно, що Гройсман вирішив скористатися цією паузою і не захотів тримати іспит перед депутатами, хоча до парламенту у п’ятницю і завітав.

    Прем'єр разом із членами уряду були присутні у парламенті на годині запитань до уряду, де він нагадав депутатам, що рік тому, коли призначався новий Кабмін, він ставив одним з ключових завдань зупинити кризу та стабілізувати економіку країни.

    Полум'яна промова Гройсмана та його впевненість дає грунт думати, що він точно знає - відставка уряду ще не скоро.

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    Поки ж уряд на чолі із наймолодшим в історії прем’єром продовжує працювати, «Главком» підбив підсумки роботи Кабміну за рікіз провідними економістами та представниками різних парламентських фракцій.

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    Овації для Гройсмана: прем'єр замість чіткого звіту виголосив полум'яну промову (фоторепортаж)
    Овації для Гройсмана: прем'єр замість чіткого звіту виголосив полум'яну промову (фоторепортаж)
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    Овації для Гройсмана: прем'єр замість чіткого звіту виголосив полум'яну промову (фоторепортаж)
    Овації для Гройсмана: прем'єр замість чіткого звіту виголосив полум'яну промову (фоторепортаж)
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    Овації для Гройсмана: прем'єр замість чіткого звіту виголосив полум'яну промову (фоторепортаж)
    Овації для Гройсмана: прем'єр замість чіткого звіту виголосив полум'яну промову (фоторепортаж)
    Овації для Гройсмана: прем'єр замість чіткого звіту виголосив полум'яну промову (фоторепортаж)

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