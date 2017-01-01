Параметрична архітектура: у мережі жартують над новим ремонтом станції метро «Лівобережна» (фото)

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23 березня було завершено ремонтні роботи

На станції метро «Лівобережна» почав працювати відремонтований вестибюль №2 (вихід до міської електрички), раніше повідомляв КП «Київський метрополітен».

З 23 березня закрився для ремонту вестибюль №1 станції метро «Лівобережна» (вихід до готелю «Турист»). Роботи триватимуть до 28 квітня 2017 року.

Користувачі соцмереж відреагували жартами на недолугий ремонт комунальників, які, вочевидь, дуже поспішали, щоб встигнути до «Євробачення».

«Вибачте, але це до сліз. Нова станція метро «Лівобережна». До «Євробачення» готові! Як і до євроінтеграції», – написала користувачка Facebook Ірина.

Нагадаємо, роботи виконуються в рамках загальноміської програми підготовки до «Євробачення-2017».

У рамках підготовки проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017» столиця закупить атракціонів на майже 7 мільйонів гривень.