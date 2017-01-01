Патріарх, миряни і рятувальники: як усі разом святкували Хрещення Господнє

Станіслав Груздєв



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Святійший патріарх Філарет освятив води Дніпра

У свято Хрещення віряни згадують, як у віці 30 років Ісус з Галілеї прийшов до річки Йордан, аби прийняти хрещення водою від Іоана Предтечі

Православні християни і греко-католики сьогодні відзначають свято Хрещення Господнього, або, як його ще називають, Йордану.

Це третє і заключне велике свято різдвяно-новорічного циклу. Віруючі ходять до церкви святити воду, а багато хто занурюється в ополонку, бо вважається, що вода в цей день набуває цілющих властивостей.

Щорічно в Хрещення і напередодні свята, у Водохресний святвечір, в православних церквах відбувається велике освячення води.

Як цього року відбувалося святкування Водохреща у київському Гідропарку – дивіться у фоторепортажі:

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Нагадаємо, Ісус Христос цього дня у віці 30 років прийшов до річки Йордан з Галілеї, щоб прийняти хрещення водою від пророка Іоана Предтечі. При Хрещенні були виявлені всі три іпостасі Пресвятої Трійці: з небес на Ісуса зійшов у вигляді голуба Бог – Дух Святий, а голос Бога-Отця назвав Христа Сином своїм.

Тому Хрещення називається ще святом Богоявлення. У давнину Різдво і Богоявлення святкували в один день, проте згодом ці події було розведено в часі, а дні між Різдвом і Хрещенням стали називатися «святками».