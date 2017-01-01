Перша зустріч Еммануеля Макрона з Ангелою Меркель. Фотогалерея
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Канцлер ФРН Ангела Меркель і новий президент Франції Еммануель Макрон
Макрон наголосив на важливості роботи над «глибокими реформами»
Канцлер ФРН Ангела Меркель і новий президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі в Берліні домовилися створити «дорожню карту» реформ, які дозволять поліпшити інтеграцію всередині Євросоюзу.
«Німеччина досягне успіху в довгостроковій перспективі, тільки якщо досягне успіху Європа. Європа досягне успіху, тільки якщо Франція буде сильною», – сказав Макрон за підсумками зустрічі.
Новий французький президент також наголосив на важливості роботи над «глибокими реформами».
Меркель, у свою чергу, зауважила, що не виключає можливість перегляду низки договорів усередині Євросоюзу.
Джерело: Газета.Ru