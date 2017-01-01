Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж

Фото: Артем Худолєєв, «Главком» Еліна Світоліна

Леся Цуренко здолала Дарію Гаврілову, а Еліна Світоліна - Ешлі Барті

У протистоянні з австралійками в рамках Другої світової групи Кубку Федерацій наші спортсменки здобули дві перемоги.

Так, Леся Цуренко здолала у першій грі Дарію Гаврілову 6:2, 6:3.

Лідер нашої команди Еліна Світоліна у напруженому 3-сетовому поєдинку виявилася сильнішою за Ешлі Барті 4:6, 6:1, 6:2.

Таким чином, поки що Україна перемагає Австралію з рахунком 2:0.

Поєдинок України та Австралії продовжиться сьогодні. Його переможець потрапить до плей-офф, де посперечається за місце в елітному дивізіоні.