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    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж

    • Юлія Тунік Артем Худолєєв
    • Сьогодні, 09:57
    • Розсилка
    Еліна Світоліна
    Фото: Артем Худолєєв, «Главком»
    Еліна Світоліна

    Леся Цуренко здолала Дарію Гаврілову, а Еліна Світоліна - Ешлі Барті

    У протистоянні з австралійками в рамках Другої світової групи Кубку Федерацій наші спортсменки здобули дві перемоги.

    Так, Леся Цуренко здолала у першій грі Дарію Гаврілову 6:2, 6:3.

    Лідер нашої команди Еліна Світоліна у напруженому 3-сетовому поєдинку виявилася сильнішою за Ешлі Барті 4:6, 6:1, 6:2.

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    Палац Спорту «Локомотив»
    Палац Спорту «Локомотив»
    Палац Спорту «Локомотив»
    Палац Спорту «Локомотив»
    Леся Цуренко та капітан збірної України Михайло Філіма
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Збірна Австралії з тенісу
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Дарья Гаврілова
    Леся Цуренко
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Технологія Соколине Око (англ. Hawkeye), за допомогою якою перевіряють рішення арбітрів
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Леся Цуренко
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Вболівальники активно підтримували збірну України
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Лея Цуренко та Михайло Філіма святкують перемогу
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Еліна Світоліна
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Суперниця Світоліної Ешлі Барті
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Капітан збірної Австралії Алісія Молік
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Збірна Австралії
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Збірна України з тенісу
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Еліна Світоліна приносить Україні другу перемогу в грі з австралійками
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Післяматчева прес-конференція. Ешлі Барті та Алісія Молік
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Еліна Світоліна та Михайло Філіма
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Спорожнілі корти очікують на продовження боротьби в неділю
    Сьогодні нашій збірній достатньо буде здобути одну перемогу
    Перший день тенісної битви між українками та австралійками. Фоторепортаж
    Фото: Юлія Тунік, Артем Худолєєв, «Главком»

    Таким чином, поки що Україна перемагає Австралію з рахунком 2:0.

    Поєдинок України та Австралії продовжиться сьогодні. Його переможець потрапить до плей-офф, де посперечається за місце в елітному дивізіоні.

    теніс
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