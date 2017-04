Першій леді США Меланії Трамп - 47 років

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Меланія Трамп

Колишній фотомоделі з Словенії, дружині мільярдера і новій першій леді США Меланії Трамп сьогодні виповнюється 47 років

Незважаючи на вік, в найближчі чотири роки вона напевно окупує обкладинки всіх провідних модних видань.

І хоча головний редактор американського Vogue Анна Вінтур активно підтримувала кандидатуру Хілларі Клінтон, навіть вона не зможе не визнати: дружина нового президента за час передвиборчої кампанії продемонструвала відмінний смак в одязі.

Ще б пак - адже за плечима Меланії робота для таких видань, як Harper's Bazaar (Болгарія), Ocean Drive, In Style Weddings, New York Magazine, Avenue, Allure, Vanity Fair (Італія), а у 2000 році вона стала зіркою журналу Sports Illustrated Swimsuit Issue.

У разі обрання Трампа президентом Меланія обіцяла присвятити себе захисту прав жінок та дітей. За її словами, головним пріоритетом діяльності повинна стати робота над тим, як захистити дітей від нападок однолітків в соціальних мережах.

Меланія Кнавс народилася в 1970 році в Севниці, регіон Посав'є, в Соціалістичній Федеративній Республіці Югославія. Її батько Віктор Кнавс родом з найближчого міста, Радече, а мати Амалія – з села в околицях Севниці, в передмісті замку Севниці.

Меланія почала навчання в Люблінському університеті за спеціальністю «архітектура і дизайн», але покинула після першого курсу і переїхала до Мілана робити кар'єру моделі, яку розпочала у 16 років.

Працюючи для журналу Allure, у 1999 році Меланія познайомилася з Дональдом Трампом. Відносини з ним зміцнилися, коли вона стала професійною моделлю і почала виступати в Нью-Йорку. Їхній зв'язок набув розголосу після запуску успішного і бізнес-орієнтованого реаліті-шоу Трампа The Apprentice, а також після виступу Кнавс із Трампом на радіо-шоу The Howard Stern Show, де Трамп повідомив про кохання свого життя. Зростаюча популярність привела Кнавс до співпраці з британським журналом GQ, для якого вона позувала оголеною, – її фото з'явилося на обкладинці видання за січень 2000 року.

Кнавс друкували на обкладинках таких видань, як Vogue, Harper's Bazaar, Ocean Drive, In Style, New York Magazine, Avenue, Allure, Vanity Fair, Self, Glamour, Elle і у 2000 році з'явилася у випуску видання Sports Illustrated Swimsuit Issue. Також вона знялася у фільмі «Зразковий самець» 2001 року.

Трамп із Кнавс побралися у 2004-му і одружилися 22 січня 2005 року в Єпископальній церкві Bethesda-by-the-Sea у Палм-Біч (Флорида) з прийомом, організованому в залі площею 17 000 кв. футів у садибі Mar-A-Lago Трампа. Серед гостей були присутні Кеті Курік, Метт Лауер, Рудольф Джуліані, Стар Джонс, Барбара Волтерс, Реджіс Філбін, Келлі Ріпа і Біллі Джоел, які виконували хором серенаду Just the Way You Are і склали перефразовану пісню про Трампа The Lady and the Tramp. Також як гість на весіллі Трампа була присутня Хілларі Клінтон.

Весільна церемонія широко висвітлювалася медійними агентствами і часто згадується весільна сукня Кнавс вартістю 200 000 доларів від Крістіана Діора. Весільний торт був розміром 50 футів з наповнювачем з Grand Marnier і вкритий 3000 троянд, зробленими шеф-кухарем садиби.

20 березня 2006 року у пари народився хлопчик, названий Беррон Вільям Трамп. Він став п'ятою дитиною Трампа.