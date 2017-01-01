Пес Кіборг та допомога від Алена Делона. Чим живе притулок для тварин у селі Пирогово



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нещодавно виповнилося 20 років притулку для тварин у селі Пирогово поблизу столиці. До 1997-го на його території понад 50 років працював цех з утилізації бездомних тварин.

Кияни називали його «фабрикою смерті». Завдяки журналістському розслідуванню цех закрили, а територію передали у безплатне користування Товариству захисту тварин SOS.

«З Донбасу у нас близько 300 собак. Із собою привозять поранені солдати. Маємо пса з Донецького аеропорту. Називаємо його Кіборгом. Приїхав худий, наче скелет. Боявся усього. Якщо поряд були люди, падав і притискався до підлоги. Не гавкав. Зараз від'ївся і став менш лякливий. У таких собак покалічена психіка», - розповідає Тамара Тарнавська, засновниця притулку і Товариства SOS.

Раніше вона працювала журналістом-міжнародником у багатьох країнах Західної Європи. Має норвезьке громадянство. На початку 1990-х Тамара Тарнавська стала президентом Товариства SOS і активно зайнялася питанням захисту тварин в Україні. 2004 року переїхала до Києва остаточно.

На день відкритих дверей у квітні до закладу приїхало 20 гостей. Деякі взяли із собою дітей.

Перед входом на територію волонтери розігрують сценку. На футболках мають напис «доґгантер» (громадяни, які самовільно винищують безпритульних тварин.).

«Це отрута, якою вбивають наших собак, - засновниця показує на муляж у формі пакету кукурудзяних солодких паличок. На ньому написано «ізоніазід». Поряд з жінкою бігає з десяток собак. З рук волонтерів їдять солодощі. Перекидають її через паркан. Головний винищувач - київський адвокат Олексій Святогор. Він тричі обстрілював притулок. Періодично присилає мені листи з погрозами відправити у психлікарню».

На території притулку стоїть гучний гавкіт. У вольєрах за сіткою по троє собак. Решта бігає вільно. Всього у притулку близько 1000 псів.

«Місця для всіх не маємо, тому вже не закриваємо. Забирають собак дуже рідко. Частіше нам привозять чи просто підкидають під ворота. З фінансами допомагають мої закордонні друзі. Сюди навідуються депутати швейцарського парламенту. Чомусь у європейців серце більше болить за київських безпритульних тварин, ніж в українців. За 20 років існування закладу від київської влади отримала всього 100 тисяч гривень», - говорить засновниця.

«Я тут працюю майже 14 років, - каже 67-річна Наталія Мохнєва, директор притулку. - Трапляються і незвичні історії. Привезли до нас якось кокер-спанієля. Увесь був у ранах. Виставили його фото в інтернеті. Подивитися на нього у жахливу грозу приїхала жінка. Поглянула і говорить: «Я руда і він рудий. Візьму, але потім». Я була зла, що в таку негоду викликали. Подумала, що жінка вже не повернеться. Вона приїхала на наступний день. Розповіла, що коли під час грози приїжджала до нас, на її постійне місце на стоянці під будинком впало величезне дерево. Сприйняла це як знак, тому собаку забрала. Возила потім його із собою всюди як талісман».

Подалі від вольєрів на підвищенні будинок для котів. Усього їх у притулку понад 300. У головній кімнаті стоїть дерев'яна чотириповерхова конструкція з круглими отворами.

«Це будиночок для котів. Його власноруч побудував американський пілот Пол Хатчерсон з Сан-Франциско. Називає конструкцію «Готель Дніпро». Залишився в Україні після Євромайдану, - розповідає Тарнавська. Показує на собаку, що лежить на ліжку. - Цей пес вже рік живе з котами. Щеням його ображали старші. Коти не чіпають».

Харчів для собак і котів вистачає. Чотирилапим дають рибу, ковбасу, йогурти, сметану, сир. Продукти, термін придатності яких підходить до завершення, безплатно поставляють столичні мережі супермаркетів.

Притулок підтримують європейські знаменитості - французькі актори Ален Делон і Бріжіт Бардо. Остання нещодавно надіслала на допомогу €6 тис. Однак цих коштів не вистачає на всі витрати. Всього у притулку працює 5 людей. Штатного ветеринара немає. Всі клінічні обстеження, стерилізацію заклад проводить за власний рахунок. Однак Тамара Тарнавська закривати заклад не збирається. Говорить, він став справою всього її життя.

Допомогти притулку фінансово можна, відправивши кошти на банківський рахунок: 5168 7556 3160 4481 (Тамара Тарнавська, президент «Товариства захисту тварин SOS»).

Джерело: Gazeta.ua